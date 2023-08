Tarifa de Electricidad en Sonora: Sanluisina hace huelga de hambre por cobro excesivo de CFE

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.- Como protesta al cobro de tarifas de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que considera excesiva, Marisela Barboza comenzó una huelga de hambre en el municipio de San Luis Río Colorado.

La mujer de 46 años se comprometió a permanecer 20 días dentro del Palacio Municipal de la ciudad sin probar un solo bocado de comida, únicamente consumiendo agua, hasta que sus demandas por costos más proporcionales de energía eléctrica sean escuchadas.

La razón por la cual la protesta se lleva a cabo en el Palacio Municipal, relató la usuaria, es porque las oficinas de la CFE en San Luis no cuentan con baños a los cuales pueda acceder para aseo personal.

De acuerdo con Barraza, le fue cobrado el doble del consumo de energía eléctrica que regularmente pagaba, además de que los recibos en físico dejaron de llegar a su vivienda, lo cual la orilló a tomar esa decisión.

La reacción de la comunidad sanluisina, enfatizó la manifestante, ha sido muy positiva, pues las personas se han acercado a ella para regalarle botellas de agua, vírgenes y rosarios, además de pasar a darle muestras de afecto, pero sobre todo notó que han comenzado a alzar la voz sobre el tema de las tarifas.

Actualmente Barraza se encuentra en el día 13 de su huelga de hambre y, hasta el momento, ninguna autoridad gubernamental se ha manifestado sobre su caso.

El Departamento de Bomberos de San Luis Río Colorado ha acudido a verificar los signos vitales de la mujer, los cuales, según su propio testimonio, se encuentran estables.

De no encontrar una solución a su consigna para el día 20 de la huelga, la manifestante dejará de tomar agua y continuará su protesta hasta que su cuerpo no pueda más.

Dicha situación es delicada, pues Barraza mencionó que padece depresión, pero recalcó que continuará con su proyecto pese a todo.

Está preocupada mi familia, pero ellos ya me conocen, soy una persona de 46 años, si lo peor llegara a pasar no me pueden retirar, ni quiera la Cruz Roja me puede quitar del lugar donde estoy porque estoy haciendo una huelga de hambre”, sostuvo.