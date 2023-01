Susana Zabaleta calla y manda sacar a asistente de su concierto en FAOT 2023 por interrumpirla

ÁLAMOS, Sonora.- Susana Zabaleta no toleró que una persona se la pasara hablando durante el concierto operístico que ofreció ayer miércoles 25 de enero en el marco del Festival Internacional Alfonso Ortiz Triado (FAOT) 2023.

La intérprete, que se presentó con la Orquesta Filarmónica de Sonora en el Palacio Municipal de Álamos, le explicaba al público sobre la próxima melodía que estaba a punto de interpretar cuando se detuvo por las voces de personas que hablaban y la interrumpían.

Cállense los que están allá o los mato. ¿Ya se callaron o creen que no se oyen? Me cae que yo sí tengo un humor bien feo, soy norteña, como ustedes”, dijo Susana al micrófono.

Susana Zabaleta quiso continuar pero no se callaba

Aunque la también actriz intentó continuar con su presentación, las voces siguieron escuchándose, por lo que decidió dirigirse directamente a la persona que estaba hablando.

¿Quién ch...ngados está hablando? ¿Es arriba? Oigan afuera hay un chorro de espacio para hablar. ¿Ya? es que tú crees que no te oyes, wey, pero te oyes todo”, expresó Zabaleta, quien finalmente pidió a la organización que sacaran a esa persona del lugar.

Sí, estamos haciendo silencio para ti. ¿Ya hablaste? Ok, afuera por favor. ¿Lo pueden sacar? Gracias”.

Susana Zabaleta explica por qué los calló y sacó del FAOT

La soprano explicó la importancia de mantener silencio durante un concierto.

A la música se necesita silencio y concentración, sino el amor no llega, ni la música tampoco”, continuó.

Y anticipándose a las habladurías a la posibilidad de que no la volvieran a invitar, expresó lo siguiente:

“‘¡Ay si, hay que divertirse en la vida!’. Bueno, si no me vuelven a invitar aquí, ya saben dónde me encuentran allá en México. ‘Ay, no la volvemos a traer porque calló a quién sabe quién’. ¡A la ch...ngada!

Finalmente la persona fue expulsada del Palacio Municipal de Álamos y Susana Zabaleta pudo continuar con su concierto.