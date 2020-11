Suplementos no curan ni previenen Covid-19

HERMOSILLO.- Ningún suplemento alimenticio funciona como cura o prevención contra el Covid-19 u otras enfermedades, aseguró Alberto Monteverde Maldonado, médico internista e inmunólogo en Hermosillo.

“Los suplementos alimenticios en general no tienen un efecto real en el sistema inmunológico de una persona que se alimenta bien, que hace ejercicio y que come sanamente, con esto último queremos decir prácticamente que no estén desnutridos”, dijo.

La única manera en que podrían tener relevancia este tipo de productos, es cuando una persona tiene una desnutrición porque dejaron de comer, llevan una dieta cetogénica, han tenido cáncer o han bajado de excesivamente de peso”, explicó.

Ante los diferentes productos que se han puesto de moda con esta pandemia, como la vitamina C, las infusiones de miel y limón u otras alternativas naturales, hizo hincapié en que no hay estudios que demuestren ser un apoyo para evitar o tratar la enfermedad del Covid-19.

CON CUIDADO

Aun así ingerirlos no debería representar un problema, siempre y cuando la persona no sea alérgica a algún producto, por eso la importancia de que estén conscientes sobre lo que toman y en qué cantidades.

“Tomar alguno de estos no va a proteger a las personas de no tener Covid, o al menos no existe ningún estudio al respecto, con esta, ni ninguna otra enfermedad”, enfatizó.

“Aun así si se quieren suplementar no va a pasar nada”, señaló, “no le va a afectar en nada, siempre y cuando no sean alérgicos a algún producto o se tome en exceso, por que hay vitaminas que sí pueden llegar a ser tóxicas en niveles elevados, como es el caso de la vitamina D3”, señaló.

Monteverde Maldonado reiteró, las únicas medidas preventivas contra el virus, que se han comprobado y tienen sustento científico, son el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia, las cuales no requieren un gasto mayor, ni ponen en ningún tipo de riesgo a las personas.