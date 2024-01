Sufren más depresión personas entre 25 a 35 años por "responsabilidades"

HERMOSILLO, Sonora.- La depresión moderada y grave se presenta más en las personas en un rango de edad de 25 a 35 años, por su alto nivel de responsabilidad en la vida y las mujeres son tres veces más propensas a la depresión que los hombres, reveló el director general de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud en Sonora.

José Luis Garibaldi Zamora explicó que a diferencia de la tristeza, que es una emoción que genera pensamientos negativos en un corto periodo, la depresión es un trastorno con varios síntomas que perduran por más de un mes y que provienen de una mala función en alguna zona del cerebro.

Los múltiples estilos de vida están debilitando los factores protectores; sobre todo, la interacción y convivencia en grupos, y esto induce que las personas estén emocionalmente más desvalidas y que sea más fácil que desarrollen depresión”, dijo.

La intensidad de la depresión puede ser leve y se manifiesta más en los adolescentes y en los adultos mayores, quienes están experimentando estilos de vida adversos o de más sensación de amenazas.

“Mientras que las depresiones moderadas y graves se presentan más en las etapas de mayor productividad, que es entre los 25 y 35 años, y es la etapa de más estrés para las personas, porque se involucran más en responsabilidades de preocupación como lo son el matrimonio, la presión de los hijos, obtienen créditos de casas y carros, entre otros” dijo.

Garibaldi Zamora destacó que la depresión se presenta tres veces más en la mujer que en el hombre y uno de los factores principales que se les atribuye es el comportamiento hormonal, además de las responsabilidades diarias.

La depresión en los niños habitualmente se origina por problemas que surgen en el seno familiar, agregó, pero tienen más facilidad de adaptarse a los cambios, especialmente cuando la situación en la familia mejora y logran superarlo.

UNA PESADILLA

Para Juan Carlos, la depresión que le diagnosticaron hace cinco años ha significado una de las peores situaciones que ha experimentado en la vida, pues hasta el momento no la ha superado y las esperanzas por volver a sentir paz en su vida para él son casi nulas.

El hombre de 34 años de edad comentó que según el diagnóstico médico, el trastorno que padece es congénito y hereditario, ya que su mamá tiene más de 20 años con la enfermedad y ha aprendido a vivir con ella, más no se termina de acostumbrar.

“Yo creo que desde niño tengo esto, porque siempre he tenido dificultades para dormir, me daban ataques de pánico, sentía mucho miedo, tenía temblores y no sabía por qué, hasta que hace cinco años decidí buscar ayuda”, dijo.