Sube precio del huevo 6.25% en la semana en Navojoa

NAVOJOA.- Un incremento del 6.25% tuvo esta semana el precio del huevo, situación que afecta la economía familiar, señalaron comerciantes.

De lunes a jueves, la cartera de huevo grande pasó de 80 a 85 pesos, mientras que la cartera de huevo “globo” subió de 85 a 90 pesos, precisó Gustavo Cota, comerciante.

“Nosotros la tenemos barata porque hay lugares donde la cartera grande con 30 piezas anda en 95 pesos”, subrayó.

El aumento en este producto ha sido gradual, pues en diciembre del año pasado la misma cartera costaba 70 pesos, es decir en casi dos meses subió 15 pesos.

Bertha Miranda, de la colonia Deportiva, comentó que los aumentos se resienten en el gasto familiar, pues además del huevo otros productos también están más caros.

Todo está bien caro, ya no alcanza el dinero; cada vez rinde menos el salario”, mencionó, “y el sueldo no sube, es lo único que no sube”.