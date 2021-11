Sonorenses no aprovechan ‘puente’ para visitar Estados Unidos

NOGALES, Sonora.- Un bajo ingreso de sonorenses registraron las garitas DeConcini y Mariposa, en Nogales, los días viernes y sábado, pese al ‘puente revolucionario’ en el que autoridades estadounidenses tenían puestas sus expectativas de aumentar la afluencia en comercios.

De acuerdo con la aplicación de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), el tiempo de espera para cruzar a Arizona el viernes fue de 10 minutos. A las 06:00 horas se tuvo un aumento en el cruce de autos, por los nogalenses que acuden a Estados Unidos a dejar a sus hijos a las escuelas o a sus trabajos.

Ayer sábado en la garita DeConcini, ubicada en el Centro de Nogales, los automovilistas también registraron una espera de 10 minutos durante gran parte del día a excepción de las 06:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas donde las filas se mantuvieron de 20 a 30 minutos.

En el puerto comercial de Mariposa la espera tanto en el paso peatonal como de autos estuvo fluida, con una espera de 10 minutos, similar al comportamiento que ha presentado tras la reapertura de la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con la vocera de la CBP, Edith Serrano, las expectativas para este fin de semana eran de que aumentara el cruce por las garitas de Nogales, ante la suspensión de clases y trabajo.

La recuperación económica que se registra en la entidad y que aún no se refleja en el poder adquisitivo de los sonorenses, lo que los ha llevado a ser más precavidos al realizar sus compras, es lo que pudo haber llevado a las personas de no acudir a los Estados Unidos este fin de semana largo, consideró el economista Marco Antonio Gálvez Córdova.

La gente no tiene dinero, el ahorro que obtuvo en la pandemia, el dinero que generó, lo poquito o mucho que ahorró está sabiendo administrarlo mejor, eso es lo que hemos deducido ahora. Nosotros esperábamos que ahora con el Buen Fin y con el puente se iba a volcar a comprar y no fue así”, externó.

El precio del dólar, dijo, registra actualmente un incremento de un peso en las casas de cambio a pesar de que el ingreso de sonorenses a Estados Unidos es bajo, porque es una moneda fuerte que es usada por algunas personas para ahorrar o invertir.

Se está haciendo una presión sobre la oferta y eso hace que los precios aumenten, provoca una inflación y la gente ya aprendió un poco de finanzas y economía, sabe que cuando hay inflación, hay devaluación, protege su dinero comprando dólares y no para irlos a gastar, sino para ahorrarlos o invertirlos”, externó.

Las bajas compras que se registran en comercios, indicó, es positivo para el consumidor, pero no para los comerciantes que se prepararon para cubrir la demanda de la ‘semana más barata del año’, ofreciendo promociones y descuentos.

No les está yendo del todo bien con las compras que se esperaban, la gente ha estado comprando en línea por Amazon, Mercado Libre, Shein y otros lados, aparte no hay dinero y lo que tienes lo tratas de cuidar porque no sabemos cómo viene el próximo año”, apuntó.