Sonorense Carlos Parra 'Tira Lumbre' en Copa Mundial de sóftbol U-18

HERMOSILLO, Son.- El sonorense Carlos Parra nunca había representado a México en un torneo internacional, pero si sigue lanzando lumbre como hasta el momento en la Copa Mundial de Softbol Varonil U-18, esta será la primera de muchas convocatorias que tendrá en un futuro.

Su presentación en el torneo que se celebra en Hermosillo no pudo ser mejor, ya que le lanzó juego completo a República Checa y salió con la victoria tras sólo admitir dos hits y una carrera, además de otorgar dos pasaportes y abanicar a doce rivales en siete capítulos.

Nunca me había tocado jugar torneos de este nivel. Me habían tocado Nacionales, Estatales y torneos en Estados Unidos, pero no me había tocado una experiencia tan bonita como esta." Señaló el deportista.

“La verdad me estoy sintiendo muy bien, cada vez nos vamos viendo mejor, nos vamos uniendo mejor como la familia que somos nosotros en el equipo, y cada vez se está sintiendo más apoyo de la gente, más gente que nos ve, que nos apoya en redes sociales, cada vez nos vamos sintiendo un poquito más unidos", comentó anoche.

Un día después de su debut, el lunes, su función fue entrar como relevista ante el seleccionado de Canadá, y vaya que lo hizo bien; trabajó tres entradas y un tercio donde no permitió un solo embasado y ponchó a ocho de los diez bateadores que enfrentó.

"Nuestro lanzador, el que estaba antes, me estaba dando unos consejos ahí, él fue el que me dijo que empezó a batallar cuando hizo esto o tal cosa, y ya fue que yo entré y me fue bien en base a eso también; me apoyé en lo que él empezó a batallar y cambié un poquito las cosas", recordó.

ÉL ES…

Carlos Alejando Parra González

Edad: 17 años

De: Caborca

Posición: Pitcher