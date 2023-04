Sonora: Sobreviven de “milagro” pescadores náufragos

CABORCA.- Solos, a la deriva en medio del mar, deshidratados, exhaustos y aferrados solamente a unos bidones (recipientes para combustible), dos pescadores del ejido Rodolfo Campodónico, que naufragaron frente a las costas de Caborca, en las inmediaciones de la Bahía San Jorge, consideran que están vivos por un milagro de Dios.

René Antonio Flores Ortiz, de 50 años de edad, narró que junto a su compañero Josafat López, de 28 años, se hizo a la mar, en la panga número 11, para la pesca de lenguado, alrededor de las 07:00 horas, del pasado martes. Otras 5 embarcaciones también partieron pero regresaron pronto.

Repentinamente, como a las 10:00 horas, ya que estaban subiendo el chinchorro de “lenguadero”, expresó, el viento comenzó a soplar bastante fuerte y las olas arroparon la panga.

“El viento estaba a todo lo que da y las olas inundaron la panga. Con el peso del chinchorro, y el pescado, rápido se inundó todo, apenas alcanzamos a agarrar las ‘tambulacas’ (bidones)”, relató.

Gracias a Dios y que no caímos en pánico es que logramos mantenernos a flote por casi 7 horas, sin agua, ni alimento y en esa zona hay mucho tiburón blanco”, comentó.

René Antonio externó que él fue el primero en ser rescatado, alrededor de las 17:00 horas, y después su compañero, localizado como a 2-3 kilómetros de distancia porque la corriente estaba muy fuerte. Ya lo había perdido de vista, desde hacía rato y pensaba lo peor.

“Ya cuando se empezó a poner el Sol (ocaso), y que no sentía fuerzas, solamente me dio por encomendarme a Dios y rogar por mi familia. Sentía mucha tristeza y ganas de llorar, imaginándome cosas. La verdad que ese sufrimiento no se lo deseo ni al peor enemigo que uno pueda tener.

No fue casualidad que nos hallaran. Fue Diosito quien mandó a nuestros familiares como rescatistas, ya que rápidamente dieron derechito con nosotros. Más tarde no nos hubieran encontrado y en la noche menos, hasta pensé hundirme yo solo para no estar sufriendo”, reveló.

Agregó aunque está muy agradecido con Dios y demás familiares, reprochó que las autoridades marítimas (Capitanía de Puerto en Peñasco) no los hayan buscado.

EL RESCATE

El rescate de René Antonio y Josafat se realizó a 20 kilómetros mar adentro de la costa, entre la Isla San Jorge y el Mayan Palace, hasta donde los arrastró la corriente.

La exploración inició poco después de las 13:00 horas cuando los otros pangueros avisaron que ya era tarde y que no salían. El viento era fuerte y rápidamente organizaron la búsqueda. Eso los salvó.