Sonora tiene cada año entre 30 y 40 casos nuevos de cáncer infantil

HERMOSILLO, Sonora.- Anualmente en el Hospital Infantil del Estado de Sonora se detectan entre 30 y 40 nuevos casos de cáncer infantil, por ello es fundamental que tanto padres, madres y familias completas acudan de inmediato a recibir atención médica para llevar un tratamiento oportuno, informó la Secretaría de Salud estatal.

Sin embargo, en 2021 la entidad registró un total de 74 casos, según el Inegi, siendo los infantes de entre 14 y 16 años de edad los más afectados por la enfermedad.

De acuerdo a la dependencia, los tipos de cáncer infantil más comunes que se atienden en el HIES son leucemias, linfomas y tumores del cerebro, y las edades más frecuentes son entre los 3 a 5 años y de 9 a 12 años de edad.

La institución médica agregó que con la concientización sobre esta enfermedad se pretende que padres y madres de familia sepan, o bien, sospechen de cáncer infantil ante los primeros síntomas, los cuales dependen del tipo de cáncer.

LOS FALLECIMIENTOS

Sonora registró un total de 37 defunciones por cáncer infantil durante el 2021 en menores de 0 a 14 años, siendo la tasa de mortalidad menor a la nacional, con 4.8 defunciones, por cada 100 mil habitantes.

Según cifras de Inegi, la edad más afectada por el cáncer infantil, son los menores de 10 a 14 años, con 15 muertes en este mismo periodo; 5 a 9 años, hubo un total de 11 defunciones; de 1 a 4, 9 y menores de 1 año hubo dos.

LOGRA VENCER LA LEUCEMIA

Hace más de dos décadas Francisco Abdiel Agüero Robles, hoy de 28 años de edad, logró vencer la leucemia linfoblástica aguda, una etapa que considera lo preparó para la vida.

“Se puede escuchar muy raro, pero el parteaguas en mi vida fue el cáncer e igualmente para mi carrera futbolística; el cáncer le dio una formación a mi vida, dura, pero muy necesaria”, expresó el ahora futbolista profesional.

“Es muy importante que los niños sepan eso, que no dejen de soñar por el cáncer, y a los padres les pido que no los hagan sentir como que no merecen tener sueños”, dijo.