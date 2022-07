Sonora registra 876 homicidios dolosos en primer semestre de 2022; la mayoría por arma de fuego

HERMOSILLO, Sonora.- En el primer semestre de 2022, en Sonora han ocurrido 876 homicidios dolosos y la mayoría de ellos han sido ocasionados con arma de fuego, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De enero a junio del presente año 517 homicidios fueron con arma de fuego, 324 víctimas fueron agredidas con otro elemento y 35 con arma blanca, indicó la Sesnsp.



Del total de los 876 homicidios dolosos, 713 fueron en hombres, 55 en mujeres y 108 personas no han sido identificadas. Además 510 de los asesinados eran mayores de edad; 17 de las fatalidades fueron menores y 186 no han sido identificados.



En los municipios con más de 100 mil habitantes el que encabeza el mayor número de asesinatos es Cajeme con 246 casos durante el primer semestre del 2022. Le sigue San Luis Río Colorado con 79 de estos delitos; y Hermosillo con 75.



Las ciudades con mayor índice de violencia en Sonora

En cuarto lugar con ciudades de más de 100 mil habitantes está Guaymas con 73 casos; Nogales con 36; y Navojoa con 5, según los análisis de Observatorio Sonora por la Seguridad



En las ciudades menores a 100 mil habitantes es Caborca el que tiene más crímenes en lo que va del año van 74; le continua Empalme con 44; Puerto Peñasco con 10; Agua Prieta con 5; y Etchojoa con 4.



A pesar de que el número de 876 homicidios dolosos representa la muerte promedio diaria de 5.1 personas disminuyó en comparación con el primer semestre del 2021 en -9.13%.