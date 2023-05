Sonora lidera en producción pesquera y acuícola

Sonora es líder nacional en la producción pesquera y acuícola, y por primera vez en la historia, México será sede de la Doceava Sesión del Subcomité Ejecutivo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), reveló el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca.

Octavio Almada Palafox indicó que México es el tercer País de Latinoamérica en el cual se realiza la sesión de la FAO y participarán 57 países de todo el mundo; se llevará a cabo en Sonora del martes 16 al viernes 19 de mayo.

La razón por la que se luchó para que un evento tan importante para la acuacultura se realizara en Sonora, dijo, es porque el Estado es líder nacional en acuacultura y pesca, pues produce el 74% de los alimentos de mar en todo el País.

¿Cuál es el objetivo de la 12va Sesión de la FAO?

Una de las partes fundamentales de este foro: Trazar las políticas sin una vigencia; es decir, si nos vemos en unos 10 ó 15 años, Sonora, México va a salir en esos documentos donde se trazaron las directrices de la política social de acuacultura para el mundo.

Esa es la más relevancia que tenemos aquí en nuestro Estado y nos da mucho gusto que podamos participar y haber contribuido a que Sonora fuera la sede oficial.

Más que una convención, es un foro cerrado, donde los países miembros nada más pueden estar, vamos a tener un espacio alterno para los productores, autoridades que quieren participar y nosotros poder conversar con ellos, pero el foro es cerrado, los países miembro, la elección mexicana y ahí se empieza a trabajar.

¿Cuáles son los temas principales temas a tratar en la 12va Sesión de FAO?

En esos tres días hay tres mesas de trabajo: Una es la política social del Subcomité de Acuicultura, otra mesa es un panel del Banco Mundial, donde ahí van a poder interactuar los países miembros, los pequeños productores, medianos, grandes, industriales, conociendo todos los mercados en el mundo.

La tercera es la directriz: Los acuerdos que se tomen de los países miembros para que de ahí salgan todos los acuerdos y la directriz de la acuicultura en el mundo, en los países, para que la acuacultura rural, social, artesanal, sea cada vez más fuerte para combatir el hambre y mitigar la pobreza, y dentro de ese mismo foro, pues obviamente conoces métodos exitosos del mundo y es muy enriquecedor para nosotros, para el País, que gente de otros países venga y que pueda conversar y, sobre todo, intercambiar las opiniones, porque puede haber pesquerías en otras partes del mundo que cultivan lo que en México no se hace y quizá no se haga porque no existe esa parte de información, o igual, aquí en México se cultiva lo que en otras pesquerías de otras partes del mundo no se hace y esa parte nos engrandece a todos como naciones.

¿Por qué se escogió a Sonora como sede para la Sesión de la FAO?

Nosotros empezamos a participar para que la doceava sesión de Acuacultura fuera en México, que México hospedara este evento y dentro del País, que fuera Sonora.

La Sesión de la FAO es uno de los eventos donde va a marcar un antes y un después en materia de acuacultura, y algo muy relevante para nuestro País y para Sonora, es que esos tres días en donde se realizará el foro aquí en Sonora, nuestro País va a estar en la ventana del mundo y Sonora va a estar en la luz de cada parte del mundo”.

México es un País muy fuerte, muy productivo, aquí hay diferentes pesquerías que nos dan ese marco de producción y de ranking a nivel continente, a nivel mundial”.

Obviamente que, porque dicen que soy sonorense, me traje el evento para acá. Pues sí, tiene mucho que ver, pero no por ser sonorense nada más sino que Sonora es líder nacional en acuacultura y pesca, en producción pesquera y acuícola.

De que Sonora sea líder nacional no es porque Octavio Almada está en la Conapesca, es un tema de los productores, de su trabajo y su desempeño durante tantísimos años y eso hace que Sonora sea líder en la producción acuícola nacional.

Empezamos con la gestión hace un año y medio para que el los países miembros de la FAO convencer que había sido México. Nunca en la historia había sido México sede de este subcomité de acuacultura.

Los países del Continente Americano que habían tenido esa sede habían sido Brasil, Argentina y Chile, pero de eso hace entre 10 y 15 años, hace mucho. Nunca había sido en México.

¿En qué lugar se encuentra México en cuanto al nivel de calidad para exportación de acuacultura y pesca respecto a los 57 países que participarán a la Sesión de la FAO?

México tiene varias pesquerías importantes a nivel mundial: Pulpo, a nivel América Latina estamos en el octavo lugar, en el camarón estamos en el séptimo y a nivel mundial estamos en el rango 16 de las pesquerías más importantes del mundo.

El camarón, es una de las pesquerías muy fuertes. Su socio principal comercial es Estados Unidos; el pulpo, que se da en la parte del Sureste, Campeche, Yucatán, esa parte de las pesquerías se comercializan en la Unión Europea, que es muy fuerte.

La tilapia, que se exporta en la parte de Chiapas; la langosta, en la parte de las Baja Californias, de las dos Bajas, son de las pesquerías con mayor valor económico, las que están en la parte de Baja California y de Baja California Sur, que está ahí la langosta y el abulón, que son pesquerías con mayor valor económico y también por las aguas, porque son aguas frías.

Ahí en Baja California Sur, como referente, hay un lugar que se llama La Bocana, es una granja acuícola en la que se cultiva abulón azul. Es la única en el mundo que ahí se hace.

En el ranking de México vamos bien. Es una producción pesquera nacional en el tema de acuacultura, en el año pasado tuvimos 240 mil toneladas en todo el País. En la acuicultura se dedican más de 56 mil personas y más de 22 mil son mujeres.

Aquí en Sonora, el año pasado tuvimos más de 85 mil toneladas en acuacultura y generan empleos los acuicultores sonorenses más de 23 mil empleos, que eso es algo importante para el Estado de Sonora y son gente que se dedica mucho a esto.

¿Cómo ve la situación de México en cuanto a la calidad de los productos que exporta hacia el mundo en comparación con otros países?

México ha ganado una certificación. En el tema de acuacultura, en el tema de Sonora, no por ser sonorense y por el evento sino en el tema de acuacultura, el camarón es lo más fuerte aquí en el Estado.

Los productores se han ganado un reconocimiento, al interior y fuera del País, en materia de sanidad acuícola. Ellos han construido un patrimonio de garantía: Si es un producto sonorense acuícola, en los mejores términos de inocuidad.

¿Qué es lo que diferencia a Sonora de otros estados en cuanto a la exportación de productos acuícolas?

Estamos en primer lugar en producción pesquera y acuícola nacional. El año pasado tuvimos casi 900 mil toneladas de producción, Sonora. Un valor comercial de más de 12 mil millones de pesos, y en la parte de Sonora y los cuatro Estados, en esta parte del país se produce el 74% de la producción pesquera y acuícola nacional, por las aguas, por el clima, por las pesquerías; es la parte más fuerte que se tiene en el país.

En 2021 tuvimos de producción de todas las pescaderías de todo el País tuvimos un millón 900 mil toneladas y en valor económico fueron como 48 mil millones de pesos y comparado con el 2020, fueron como 38 (mil millones de pesos).

En el resto del País, hay pescaderías en el Golfo de México, pues está el camarón, está el mero (pez), está en pulpo, que se da mucho en la parte de Veracruz; Tabasco con cultivos de ostión.

En la parte del Pacífico, pero del lado de Chiapas está el cultivo de tilapia, también el camarón. Jalisco es fuerte en acuicultura, en mojarra, tilapia, es el segundo o tercer Estado más fuerte; Nayarit también tiene acuacultura, con camarón; Sinaloa es el segundo lugar nacional en camarón, el atún, también hay jaiba.

En Sonora, aquí hay caracol, callo de hacha; son diferentes pescaderías que hacen que México sea muy rico en el tema pesquero, y en los Estados no costeros, que son varios y visité el año pasado, fortalece mucho la cultura rural, hay mojarra, tilapia, trucha donde hay aguas frías.

Aquí en Sonora está la única granja de trucha, en Nácori Chico, es la única que hay aquí por la calidad del agua que es más fría allá, pero esa parte de la producción pesquera nacional nos hace ser líderes en América Latina por la producción que se tiene de distintas pescaderías.

¿Cuáles son los proyectos tiene el Gobierno federal para el sector acuícola y la industria pesquera en el País?

Iniciamos con el Plan de Justicia de la primera etapa con los Yaquis, ahí hicimos una inversión de 130 millones de pesos, 115 binomios, unidades móviles, una UBI (Unidad Básica de Infraestructura) que se construyó el Las Guásimas, nos acompañó el gobernador Alfonso Durazo.

Estamos en el Plan de Justicia Seri, que hace unos días hice entrega de la primera etapa con ellos. Ahí son 60 millones de pesos a la comunidad Seri en tema de pesca.

Hay más actividad en el plan, pero a lo que nos toca a nosotros del Gobierno de México

a través de la Conapesca es 60 millones, entregamos 80 lanchas y motores, dos unidades móviles, están construyendo una Unidad Básica en Desemboque, otra en Punta Chueca.

Entregamos más de mil 400 artes de pesca, eso es lo que se está haciendo en el Plan de Justicia Seri.

La segunda etapa del Plan de Justicia Yaqui la estamos empezando ya, ahí son 50 millones de pesos y va a ser en Bahía de Lobos, ahí se construyó un muelle, una UBI, unidades móviles, va a haber 115 motores (lanchas).

Estamos trabajando también con el Plan de Justicia Mayo, yo creo que para agosto más o menos, ya tendremos algo más sólido de cuánto les vamos a ayudar a nuestros hermanos Mayos, también los Guarijíos.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los pescadores sonorenses?

Yo creo que la parte de los problemas de la pesca en Sonora y en el País son el abandono que se hizo tantos años, yo creo que de ahí viene la raíz principal y lo digo con conocimiento de causa.

El sector ribereño, que es una de las condiciones de mayor vulnerabilidad que hay en el País, no nomás en Sonora, también abandonado; el sector acuicultor, también abandonado; los barcos, que pareciera que son los que tienen más lana y a veces no es así, también, porque yo ando ahí, soy un funcionario más de territorio que de escritorio y el sector ribereño no tenía ni acceso a la figura del comisionado.

Ni a pláticas, a los líderes, menos a los pescadores. El sector de acuacultura, también, el sector de los armadores, que son los barcos, tampoco y esa parte yo la he venido cambiando y la he venido haciendo con hechos y no palabras.

El sector ribereño, yo les abrí las puertas de la Conapesca, los atendí, empezamos a trabajar juntos, los sigo haciendo.

Sobre sus aspiraciones políticas, ¿en dónde se ve en 2024? Me veo al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que esa parte no la debemos de perder los funcionarios que acompañamos al Presidente.

Entonces, ¿dónde me veo en 2024? Acompañando al presidente López Obrador, así me veo, no me veo en otra parte y no hay que distraernos en ninguna otra cuestión, más que lo que él nos encargó.

No es discurso, yo lo voy a seguir diciendo y seguiré expresando, ahorita es tiempo de fortalecer el Gobierno, estamos por terminar una administración. Yo estoy muy agradecido con el presidente de la República por su confianza, porque permite que lo acompañen y no le voy a fallar al presidente por nada, ni porque quiera que ande pelando el diente, yo creo que no debemos de distraernos.

¿Le gustaría estar en la boleta electoral? Si es así, ¿cómo se ha preparado?

Lo que diga el Presidente. Yo respeto al Presidente, lo quiero mucho, pero lo respeto más. No me mando solo. Respeto mucho al gobernador Alfonso Durazo y respeto mucho, también, a la militancia de Morena.

Yo creo que vamos a esperar que pasen los tiempos y yo no voy a ser un desequilibrio político en Sonora por querer creer lo que se dice aquí en mi Estado.

Yo agradezco mucho lo que se dice de mi persona aquí, pero yo creo que no hay que distraernos y yo me debo y mi futuro político y presente, pues depende del Presidente.

¿QUÉ OPINA DE...

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:

El mejor líder de nuestro País y el mejor Presidente de México.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO:

Gobernador y mi amigo.

MARCELO EBRARD, CLAUDIA SCHEINBAUM Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ:

Mis amigos.

ANA GABRIELA GUEVARA:

Fue una buena amiga y un gran ícono deportivo en México. Ricardo Monreal: Un buen senador y buen compañero.

MARIO DELGADO:

Un buen líder de Morena.

NORMA LUCÍA PIÑA:

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

LILLY TÉLLEZ: