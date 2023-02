Sonora: Sufre ‘Ana’ angustia al ser víctima de extorsión telefónica

HERMOSILLO, Sonora.- “Ana”, una madre de familia que reside en una colonia al Sur de Hermosillo, denunció ante EL IMPARCIAL, haber sido víctima de extorsión el jueves pasado, alrededor de las 14:00 horas.

“Nosotros vivimos al Sur de Hermosillo, mi hijo se viene en camión de la escuela y a esa hora yo ya me iba a ir a trabajar y el niño se iba a venir a hacer tareas a la casa, y en eso me marcan de un número y como tengo muchas clientas, tengo que contestar.

Cuando contesto me habla un niño llorando, muy parecida a la voz de mi hijo: ‘Mamá, me agarraron unos hombres’, me dice, ‘estoy bien’. En eso le dije: ‘¿Hijo, eres tú?’, y me dice que sí, y le pregunté que si dónde estaba, me puse como loca, empecé a gritar”, recordó.

En su relató, “Ana” comentó que la persona que le aseguró que era su hijo le dijo que le habían tapado el rostro y desconocía el lugar donde se encontraba, pero que le pasaría a uno de sus captores.

El extorsionador le dijo a la afligida madre que tenía en poder a su hijo, quien supuestamente había pasado por un lugar por el cual no debió y los había visto cuando maniobraban un cargamento de droga, ya que eran narcotraficantes, y lo capturaron pues no les convenía que avisara a las autoridades.

“Cuando me dijo eso, yo le pregunté que si qué podía hacer para que me devolviera a mi hijo, y me dijo: ‘¿Tú tienes dinero?’ –‘Pues tengo 2 mil pesos’, le dije. En ese momento nunca me imaginé que fuera una extorsión porque me dijo que no le interesaba dinero, ya que lo único que querían era que su hijo no los denunciara.

“Yo le dije que claro que sí, que no íbamos a decir nada, pero que me entregara a mi hijo. En eso, el hombre me dijo que me lo iba a entregar en un lugar público, pero que me fuera a una tienda Oxxo y que no le colgara, porque me iba diciendo qué hacer”, externó.

LA ANGUSTIA

“Ana” comentó que durante su trayecto a la tienda de conveniencia, el hombre le decía que se calmara, ya que él también era padre de familia y la entendía, pero que si no le hacía caso, le mutilaría alguna parte de su cuerpo.

Invadida en el pánico, la mujer aseguró que en esos momentos jamás pensó que estaba siendo víctima de una extorsión, ya que no podía comunicarse con su hijo porque su celular se descompuso y lo única opción que tenía en ese momento era seguir las instrucciones para salvarle la vida a su pequeño.

Llegué al Oxxo, me estaba dictando los números (de cuenta), yo estaba temblando del miedo, le deposité 2 mil pesos y cuando terminó el depósito me colgó. Yo ya estaba desesperada, no sabía qué hacer porque mi hijo no tenía celular.

“Le hablé a mi ex esposo para decirle lo que había pasado y el hombre (estafador) no me contestaba el teléfono y en eso veo que pasa un camión, y vi que arriba venía mi hijo, pues ya me fui corriendo tras él, porque pensé que ahí lo traían amenazado”, enfatizó.

Una vez que llegó hacia donde estaba su hijo, quien venía de su escuela secundaria, y pudo abrazarlo, “Ana” le preguntó que si le habían hecho algo los delincuentes, pero el menor no sabía de lo que estaba hablando y fue cuando supo que había sido víctima de extorsión.

LLAMAN A CONFIAR EN LÍNEA ANÓNIMA

La directora del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Diana Jakeline Acosta Encinas, enfatizó en que es importante que la ciudadanía tenga la certeza que la línea de denuncia anónima 089 es verdaderamente anónima, ya que no guarda los números de teléfono ni los datos generales del reportante.

Es una línea la cual nosotros no tenemos el número (telefónico) del reportante, pues como lo dice la línea, es 100% anónima, para que al ciudadano le quede la seguridad de que nosotros no nos quedamos con su número telefónico y los datos que se proporcionen por medio de esa línea serán anónimos.

“La recomendación es que utilicen realmente nuestra línea anónima para que los especialistas en el tema los atiendan y puedan llevar a cabo las recomendaciones necesarias”, dijo.

Acosta Encinas indicó que para evitar ser víctima de extorsión, los ciudadanos pueden hacer uso de la aplicación Antiextorsión Sonora, realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, y cuenta con una extensa base de datos de los números telefónicos que han reportado como extorsionadores.