Sonora: Gobierno estatal descarta vinculación en los casos de intento de robo de bebés

Los casos del intento de robo de una niña en Hermosillo y la sustracción de otra bebé en Nogales no tienen vinculación entre sí, es decir no se trata de una organización, sino de iniciativas de particulares, aunque esto no le resta gravedad a los hechos, afirmó el Gobierno estatal.

Simple y sencillamente es importante resaltar que son hechos aislados que en los dos casos hay detenidas y en los dos casos se recuperaron a las dos bebés afortunadamente sin ningún incidente en su salud, se encuentran en perfectas condiciones, y ya en manos de sus familias”, puntualizó el gobernador Alfonso Durazo.

El pasado 3 de mayo, una mujer que fue identificada como Josefina “N” fue acusada de intentar robarse a una bebé que tenía horas de haber nacido en el Himes en Hermosillo haciéndose pasar como enfermera y pediatra.

Según el testimonio de la abuela de la niña, Petra Vergas, la joven se presentó hasta el cuarto donde estaba su hija y su nieta para llevarla a hacer unos estudios, pero ya no regresó.

En Nogales, el pasado sábado, Alison , una bebé de 45 días de nacida, fue sustraída de una casa por dos mujeres, quienes para cometer el delito asesinaron a su mamá.