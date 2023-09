Sonora: Alejandro es el trabajador con mayor antigüedad en Cobach

HERMOSILLO, Sonora.- Alejandro Soto Chávez tiene 48 años como trabajador del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), mismo período que tiene la institución educativa, y a sus 75 años no pasa por su mente la idea de retirarse, pues desea mantenerse activo.

Soto Chávez es de los fundadores en el subsistema. Entró a laborar el 4 de octubre de 1975 en las instalaciones del plantel Navojoa, el más antiguo del Cobach, en donde ahora está el Itson Unidad Centro y eso lo llena de orgullo, es más, lo presume en su plática.

Me siento fuerte y me siento muy bien, estoy muy a gusto, todos se portan muy bien.

El tiempo pasa y uno no lo siente, me siento igual que como recién entré. Me siento bien, con ánimos de trabajar, a la mejor si me retiro me entra la depresión”, comentó don Alejandro, para quien la edad no es una limitante.