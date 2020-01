Sin clases 25 mil alumnos del Cecyte

Trabajadores sindicalizados del Cecytes Sonora realizaron ayer un paro, debido a la falta del pago laboral completo que contemplaba su contrato, cuestión que de no solucionarse para el próximo lunes podría afectar a más de 25 mil estudiantes de 50 planteles.

Ramon Antonio Gastélum Leyva, secretario general del sindicato del Cecytes, explicó que en las cláusulas del contrato estaba el pago de remanentes de aguinaldo, 5.25 días de ajuste de calendario y 10 días de permisos económicos como prestaciones pactadas, pero la dirección general incumplió con ellas al pagarle incompleta su quincena.

La autoridad de manera arbitraria nos dejó de pagar y pretende dar abonos a los trabajadores cuando el salario no se puede dar en parcialidades, es total. Nosotros exigimos que se nos dé el 100 % y no aceptaremos abonos, por ese motivo si no se nos paga el día lunes lo que nos corresponde el semestre no va a iniciar en todo el Estado”, declaró.

El adeudo que se tiene con alrededor de 2 mil 700 trabajadores alcanza la cantidad de 26 millones de pesos, lo cual Gastélum Leyva describió como un delito y una arbitrariedad a los Derechos Humanos de todos los empleados.

“Hago un llamado al director general, Benjamín Moreno Ruiz, a que respete el acuerdo, que respete los contratos y que no intente dar abonos a los empleados porque ninguno lo aceptaremos, el salario no se negocia, se paga completo”, afirmó.

El secretario agregó que el sindicato no aceptará otra negociación que no sea el pago completo de su sueldo y de no cumplir con ello, no sólo no volverán a sus labores, sino que buscarán otras instancias para denunciarlo.