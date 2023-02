Siguen sin aparecer reliquias robadas del museo de los Yaquis en Cócorit

CIUDAD OBREGÓN.- Las reliquias que datan de 1890 que fueron robadas del museo de los yaquis en la comisaría de Cócorit en noviembre pasado aún no han sido recuperadas y su búsqueda continúa, informó Reina Lourdes Anguamea Buitimea.

La directora del lugar manifestó que las piezas ultrajadas se encontraban en él área de la línea del tiempo y fueron tres rifles carabinas, uno modelo 1894, otro más de 1892, ambos de la marca Winchester, y el tercero no identificado.

Además, recordó que los “amantes de lo ajeno” se llevaron dos pistolas tipo revólver, tamaño grande, color café y una espada de un metro de largo con su funda color cromado.

Las piezas que sustrajeron aquí en el museo todavía no hay avances, no se han recuperado las piezas, y la investigación todavía sigue, no ha habido más información”, destacó.