¡Sí pasa! Perrita se come la tarea de hijo de maestro en Etchojoa

BASCONCOBE, Etchojoa.- “El perro se comió mi tarea” es la escusa más usada por los estudiantes para no entregar sus deberes al maestro pero Leonel Pierre Esquer, un docente de secundaria comprobó que si sucede cuándo Kely, una perrita que adoptaron, se comió la tarea de su hijo.

“Tanto tiempo que hemos estado juzgado a los estudiantes cuando nos dicen: ´mi perro se comió la tarea´ ; ahora descubrí que si es cierto” dijo sonriendo el originario de la comunidad de Basconcobe, Etchojoa.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Su hijo de once años de edad dejó la carpeta con evidencias de trabajo en una mesa que estaba en el patio, narró, y al momento de buscar los documentos no los encontraron.

“La libreta no estaba, le pregunté al niño que si donde había dejado el cuaderno y me dijo: papá aquí la dejé pero le respondí que a la tarea no le van a salir pies” añadió.

Fue más tarde cuándo iba a subirse al carro para salir cuándo vio a Kely dándose un festín con la tarea del pequeño estudiante de secundaria.

“Si existe el mito de que el perro se come las tareas”, mencionó, “mi hijo primero se preocupo mucho, me dijo: papá ¿como le voy a hacer?, no mi hijito pues te aseguro que no te van a creer pero yo soy testigo”, abundó, “haber que vamos a hacer cuando la pidan en físico las tareas, ahora espero que los maestros me crean a mi que el perro se comió la tarea”.

Por fortuna ya había mandado las tareas de manera virtual, subrayó, pero a final del curso le pedirán que las presente de manera física.

Kely, dijo, es una perrita que adoptaron en Navojoa y a quien le fue amputada una de sus patas traseras.