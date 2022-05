"Si desaparezco, búsquenme, jamás dejaría a mis hijos", publicó Erika Bustamente antes de que en Pitiquito no supieran de ella

PITIQUITO, Sonora.- Desde hace más de dos semanas la familia de Erika Bustamante no sabe nada sobre ella por lo que piden de favor que sus súplicas sean escuchadas y les puedan brindar apoyo.

De qué manera les pido qué me ayuden a encontrarla,les suplicó qué me la regresen sana y salva para que sus hijas puedan estar con ella no se vale esta injusticia", escribió la hermana de Erika Bustamante.