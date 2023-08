Sequía pone en alerta a apicultores de Sonora; mantienen esperanza de pronta llegada de lluvias

HERMOSILLO, Sonora.- La sequía en Sonora mantiene preocupados a los apicultores y productores de miel en el Estado, pero se mantienen esperanzados a que el “dios Tláloc” favorezca con la presencia de lluvias a la entidad, especialmente a Hermosillo y su área rural.

El apicultor José Manuel Pérez Marín, de Mieles de Sonora, aseveró que la falta de lluvias ha afectado a los pocos apicultores que quedan en el Estado, ya que históricamente, la zona de Hermosillo y la Costa son secas, pero este año se ha incrementado.

“Sí está afectando. La mayoría de los apicultores cosechamos menos y estamos esperando las lluvias, pero se están retrasando y andamos preocupados porque seguimos alimentando las colmenas con azúcar”, dijo.

Si no hay agua, es un problema porque no hay flores, y si no hay flores, tienes que darles alimento, necesitamos comprar azúcar, suplementos alimenticios, medicamentos, polen y todo, es más gasto”, agregó.