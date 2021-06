Sequía en Sonora: Rezan agricultores para que lleguen las lluvias al Estado

NAVOJOA.- Los números y pronósticos para el próximo ciclo agrícola son fríos, por lo que agricultores prefieren dejar esos augurios por un lado y aferrarse a la fe de que la sequía va a terminar, manifestó Plácido Castro López, presidente del Distrito de Riego 038 del Río Mayo.

“Los pronósticos son reducidos, no me gustaría hablar de números, pero no quiero basarme en los números porque son muy fríos ahorita prefiero basarme en la fe”, expresó luego de salir de la misa que organizaron en el Santuario de Guadalupe, ubicado en la colonia Constitución, para pedir que lleguen las lluvias.

Esperanzados, los productores agrícolas donaron al templo una imagen de San Isidro Labrador, santo a quien se relaciona con las lluvias y que, en años anteriores, llevaban a la presa de El Mocúzarit pero en esta ocasión no fue posible, dijo.

Esto son cuestiones de fe, nosotros somos creyentes y muy esperanzados a que la naturaleza nos favorezca y venimos a pedir aquí (al templo), venimos de corazón”, agregó, “la intención era llevar a San Isidro a la cuenca, pero decidimos dejarla aquí en la iglesia”.

Enfatizó que ya está por culminar la cosecha de trigo en un ciclo agrícola que fue muy ajustado en cuanto a los riesgos por la falta de agua.

Los agricultores llevaron además ofrendas y con devoción encomendaron a Dios el próximo ciclo agrícola que está en riesgo de acuerdo a los pronósticos.

José Alfredo García Palencia, párroco del Santuario de Guadalupe, fue el encargado de oficiar la misa donde también pidió para que termine la sequía en otros municipios de Sonora, donde se encuentran en la misma situación.