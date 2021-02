Señala EGC busca que destaque Sonora en el mapa nacional

HERMOSILLO, Sonora.- Los temas de salud y educación son equilibradores para el bienestar social, y son elementos que requieren detonarse para continuar con el desarrollo de Sonora, enfatizó Ernesto Gándara Camou, quien aspira a la gubernatura.

El representante de la alianza “Va por Sonora” al Gobierno estatal dijo que en la actualidad quien aspire a un cargo de elección popular debe estar consciente de las necesidades ciudadanas como primer requisito, escuchar la voz de los sonorenses y conocer los elementos importantes para el desarrollo.

“Claro que me emociona pero también me da un sentido de responsabilidad porque son momentos mucho más difíciles que otros porque hay que entrarle con visión, con muchísimo compromiso”, dijo.

La crisis sanitaria ha agravado el panorama mundial y ha puesto a prueba a todos los gobiernos y su capacidad por dar respuesta a los ciudadanos, es por eso que ahora más que nunca el sentido de la responsabilidad debe estar presente en cada uno de los aspirantes, reconoció “El Borrego”.

“Qué complicado cualquier posibilidad de estar en cualquier posición pública, no es el mejor momento, pero sí creo y lo he sentido y lo he vivido toda mi vida que poder aspirar en función a lo que te capacitas, preparas y desde luego te emocionas con la gente es muy válido”, expresó.

El aspirante explicó que ha tenido el respaldo de los partidos que se han sumado al proyecto ciudadano que encabeza, en el que seguro está de poseer las cualidades y capacidades que ayuden a la detonación del Estado en materia económica, de salud, mejorar la seguridad, y también el apoyo a jóvenes, adultos mayores y todos los sectores sociales que requieren de un gobierno impulsor.

“Naturalmente porque me siento capaz para encabezar un proyecto, para ejercer un liderazgo, no creo que esto sea de una sola persona, esto es de equipos y en ese sentido sí me siento capaz para encabezar un gran equipo”, destacó.

La división y el encono no serán parte del proyecto que encabeza, señaló Gándara Camou, y que prueba de ello es la alianza que ha formalizado con PRI, PAN y PRD, en donde las coincidencias se han puesto sobre las diferencias y el ánimo de gobernar pesa más que los enfrentamientos.