Semana Santa 2023: Aumentó el número de vacacionistas que disfrutaron de los destinos turísticos de Sonora

Más de 1.6 millones de vacacionistas disfrutaron el periodo santo en los pueblos, playas y demás destinos turísticos de Sonora sin que estuviera en riesgo su integridad física a consecuencia de la inseguridad, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal informó que durante la Semana Mayor, los elementos que participaron en el operativo atendieron el fallecimiento de varias personas, pero ninguna correspondía por muerte violenta.

Podemos decir que en el ámbito turístico relacionado con la visita de personas a nuestro Estado, con el movimiento de personas con propósitos turísticos o de descanso en estos días, hay saldo blanco, no hay absolutamente ni un solo incidente relacionado con turistas que sea expresión de inseguridad”, subrayó.

En 2022, dijo, se movilizaron poco más de 1.5 millones de visitantes y este año se superó esa cifra al contabilizar más de 1.6 millones en diferentes puntos de la entidad, lo que resulta una cifra sin precedentes por las opciones que tuvieron con las conexiones carreteras como la de Bavispe-Agua Prieta.

“Es un flujo impresionante de visitantes que tuvo toda la región de Agua Prieta, Bavispe, Bacerac, Huachinera, impresionante, no cabía un alfiler de la presencia tan amplia de visitantes que ha generado la apertura de la carretera Agua Prieta -Bavispe”, aseguró.

Lo anterior, indicó, habla del potencial económico que va a tener la región una vez que concluya la construcción de la carretera Janos-Bavispe-Casas Grandes que rondará una inversión de mil millones de pesos.

“Estamos trabajando en los proyectos ejecutivos, estamos ya avanzando de manera muy importante en la adquisición del derecho de vía, del trazo que es el inicio de cualquier proyecto de esta naturaleza y mañana voy a informarles sobre un convenio muy importante con Conagua”, externó.

TREN TURÍSTICO SE DEJARÁ PENDIENTE

El proyecto del tren turístico en Sonora no se realizará en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no le alcanzará el tiempo para terminarlo y su compromiso es no dejar obras pendientes, agregó.

El jefe del Ejecutivo admitió que aunque el proyecto es una posibilidad que se tiene que explorar por su potencial económico, requiere una inversión fuerte y lamentablemente el presidente López Obrador está por concluir su mandato.