Segundo Informe: "En estos dos años se ha buscado la mejora de infraestructura, seguridad y bienestar", Alfonso Durazo

HERMOSILLO, Sonora.- Avances en temas de educación, salud, economía, obra pública, turismo y seguridad destacó el gobernador de Sonora como algunos de los logros realizados en el segundo año de su gobierno.

En el tema de infraestructura, Alfonso Durazo Montaño destacó la inversión de mil 470 millones de pesos para calles y avenidas de municipios del estado, así como mil 905 millones de pesos en diversas obras en Hermosillo y próximamente cien millones de pesos en calles de la capital.

Destacó el rescate de la Sauceda y el nombramiento como reserva natural en conjunto con el cerro de la cementera para que este sea un espacio público de 22 hectáreas.

En el transporte público el mandatario estatal resaltó el subsidio por 583 millones de pesos para evitar un aumento en la tarifa.

Agradeció al presidente López Obrador por los planes de justicia a los pueblos originarios con una inversión de 15 mil 931 millones de pesos para obras en distintas comunidades.

En el tema de salud mencionó que pasó del 20% en abastecimiento de medicamento pasó al 90%, con una inversión de 442 millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos y suministros.

El nuevo Hospital General lleva 20 mil atenciones médicas gratuitas en un año y medio, además del compromiso con estudiantes para la rehabilitación del hospital universitario IMSS-Bienestar con una inversión de 100 millones de pesos y en unos días más el simulador de un quirófano para sus prácticas estudiantiles.

Así como el inicio de la construcción del Hospital general en Navojoa y avances en dos hospitales del IMSS en Guaymas y San Luis Río Colorado.

La educación ha sido prioridad, recalcó, el año pasado se redujo a la mitad el presupuesto para el Congreso del Estado por unanimidad y se logró un fondo de 400 millones de pesos para becas.

Sobre la seguridad en el estado, el gobernador informó que se rompió la tendencia al alza en delitos de alto impacto desde 2016.

Según datos el Inegi, dijo, Sonora se ubicó entre los diez estados de menor incidencia pues bajó 5.3% en 2022 respecto al 2021.

Se pasó de 865 elementos de la Policía Estatal, al recibir el Gobierno, a mil 400 el 2022 y se espera cerrar con mil 600 en 2023, además destacó la creación de la Universidad de Seguridad Pública.

Sobre el turismo informó que se ha buscado la mejora a la infraestructura para la atracción de turismo como la carretera de Guaymas a Chihuahua y el paso peatonal en la garita de Agua Prieta.

El gobernador aseveró que en estos dos años ha buscado la solución a las peticiones de la sociedad para la mejora de infraestructura, seguridad y bienestar.

Podrán reclamarme que no hayamos dado respuesta a alguna demanda social, pero no podrán reclamarme que me haya faltado voluntad para buscar una solución a su demanda”.