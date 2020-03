Secretarios de Salud y Economía piden seguir reglas de aislamiento por Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Los Secretarios de Economía y Salud en el Estado, Jorge Vidal Ahumada y Enrique Claussen Iberri, hicieron un llamado a la sociedad y los empresarios a seguir las reglas de aislamiento social indicadas en el decreto de declaratoria de emergencia sanitaria emitida por la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.



A través de una transmisión en vivo difundida en sus redes sociales, ambos funcionarios, explicaron que es necesario tomar medidas firmes y puntuales para impedir el crecimiento de la curva de contagios del virus, entre ellas, el cierre definitivo de cualquier empresa no necesaria durante la contingencia sanitaria.



"Derivado de la situación de riesgo epidemiológico en la que se encuentra el Estado, una vez que fue analizada la viabilidad técnica de mantener en funcionamiento empresas de sector productivo que presentaron solicitud de excepción, se acuerda que no pueden ser consideradas como casos de excepción para el cumplimiento de los señalamientos efectuados en el decreto", afirmó Vidal Ahumada.



Con esto, añadió, no se busca otro objetivo que priorizar la salud y vida de los sonorenses, ante la presencia de ya 14 casos positivos en la entidad.



Claussen Iberri agregó: "Apelamos a la conciencia y sensibilidad, lo que estamos haciendo para proteger a la gente, no es por capricho, ¿quién querría cerrar una empresa si no se tratara de un asunto preoperatorio como es la salud y vida de los sonorenses?.



"Te queremos proteger, ve lo que sucede en el mundo, en México y en Sonora, el llamado es enérgico a ser responsables, seamos concientes,, ayúdanos a proteger a los sonorenses, no podemos hacerlos solo".



