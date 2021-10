Secretaría de salud Prevé cuarta ola de Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- La Secretaría de Salud prevé una cuarta ola de casos Covid-19 en Sonora, durante este año, aunque con menos letalidad y cifras de hospitalización que las anteriores, informó el titular de Salud Sonora, José Luis Alomía Zegarra.

"Entonces, se puede esperar una cuarta ola de casos, pero lo importante, es que no vamos a esperar el incremento importante de casos graves, de hospitalizaciones, personas que puedan intubarse o que fallezcan", mencionó.

Recalcó que la diferencia de este posible curva epidémica, a las tres anteriores, es la cantidad de personas que se encuentran vacunadas contra la enfermedad en la entidad, la cual, según las estadísticas de la Secretaría de Salud, alcanza un 77% de la población con al menos una sola dosis y más del 54% con el esquema completo.

Recordemos que la vacuna esta diseñada para evitar casos graves, pero el hecho de estar vacunado no significa que no me puedo contagiar o presentar síntomas, eso aún puede suceder, pero el objetivo es que no requieran hospitalización, ni casos fatales y eso es lo que hemos visto", expuso.