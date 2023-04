Sebastián González Velasco: uno de los 55 "niños genio" en Sonora que quiere entender el funcionamiento de los OVNI

HERMOSILLO, Sonora.- Para Sebastián González Velasco, de 10 años de edad, sus materias preferidas son la Física y la Química, pues quiere comprender el funcionamiento de las naves de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI).

Y a pesar de que es catalogado como uno de los 55 “niños genio” que se han detectado en Sonora, el pequeño, quien cursa el quinto grado en una escuela primaria, se considera normal.

¿Cuál sería la profesión que voy a querer?” En resumidas cuentas es astrónomo, pero no como el astrónomo de llegar a la Luna, sino más como físico matemático, para poder entender la operación de los Ovnis”, expresó.

Su madre, Rosa Isela Velasco, manifestó que el momento en que le dieron el diagnóstico fue una sorpresa, ya que, aunque sabía que su hijo es inteligente desconocía que hubiera alguna diferencia con otros niños de su edad.

Yo sabía que era inteligente, pero fue en kínder cuando me empezaron a decir que el niño era muy inteligente, que se aburría en clase”, manifestó.

Para Rosa ha sido difícil, más no imposible, el seguirle el paso a su hijo, debido a que apoyándose en Internet le ha ayudado a expandir su conocimiento.

Hay veces que llega y me pregunta cosas que no sé, me pongo a buscarle información y se la imprimo o si no, él ya busca en la computadora”, mencionó.

Uno de los principales retos para los padres ha sido el no saber a qué instituciones privadas es posible acudir para encaminar su conocimiento y sus aptitudes.

Aquí en Hermosillo no he encontrado nada, sólo he logrado meterlo a cursos de dibujo para perfeccionar en lo que le pueda llamar la atención. Para mí ha sido el mayor problema, que no hay alguna institución para desarrollar sus aptitudes porque todos los días está averiguando algo”, expuso.

INSPIRA INTERESES FAMILIARES

Además de los temas científicos y los libros, a Sebastián también le gustan los videojuegos: Su favorito es “The Legend of Zelda: Ocarina of Times”, de donde proviene una de sus melodías favoritas, que suena cuando el personaje principal se encuentra con la “Great Fairy”.

De ahí salió mi música preferida. También me gusta el “Super Punch-Out!”, que es un juego de boxeo”, agregó. Sebastián convive con sus compañeros dentro y fuera del salón, pero admitió que no a muchos les interesan los mismos temas que a él.

Contó que también sus materias favoritas son Ciencias Naturales, Matemáticas e Historia, pero gran parte de su conocimiento sobre otros temas en general proviene de lo que ha aprendido con el apoyo de sus padres, por búsquedas de Internet o videos.

La mamá de Sebastián reconoce que a veces se ha visto rebasada por la inquietud de Sebastián de saber más, pero que es algo que ha ayudado a que toda la familia contribuya a buscar sobre los temas de interés del menor.

A mí no me gustan tanto los videojuegos, pero es una forma en donde todos estamos realizando una actividad juntos”, puntualizó.

EN LA ESCUELA

Para Sebastián, algunos de los temas que imparten en su grado son innecesarios, ya que tiene conocimiento previo de ellos y aunque realiza las actividades como sus otros compañeros, al terminar de hacer sus ejercicios, prefiere leer en clase, enciclopedias u otro tipo de libros.

Por eso me traigo libros de mi casa y algo que sigo haciendo, pero ya no tanto porque no me interesa mucho, es el dibujo. Traigo mis cuadernos y empiezo a dibujar en mis tiempos libres”, expuso.

Estas actividades son realizadas bajo la supervisión del personal de Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), docente y directora, quienes están al tanto de la situación y buscan que Sebastián continúe sus clases con sus compañeros.

RECIBEN APOYO

Luego de identificar a los menores con habilidades especiales, se recaba evidencia para identificar cuál es la aptitud con la que cuentan y con base en ello adecuar su plan de estudios, para que tengan un “Programa de Enriquecimiento”, aseguró la directora de Educación Especial y Educación Estatal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Lydia Verónica Morales Pérez.

Usaer, junto a la escuela regular, ofrece alternativas para que desarrollen esa aptitud y se tenga un respaldo entre la familia, la escuela regular y la educación especial, para potencializar su aptitud”, dijo.

Es dentro del horario de clases que se brinda al alumno la atención necesaria, aclaró la docente.

Las actividades son parte del horario de clases. Puede que asistan a las clases extracurriculares; eso ya es dependiendo del área de interés del alumno”, apuntó.

Al ser niños que tienen aptitudes sobresalientes se les brinda apoyo psicológico para tratar situaciones como frustración y problemas de socialización, al igual que se les brindan herramientas a los padres de familia para atender de la mejor manera posible las necesidades de sus hijos en el hogar.

DESTACAN EN LO INTELECTUAL

Morales Pérez detalló que son cinco tipos de aptitudes en donde los menores pueden destacar: Intelectuales, artísticas, sicomotrices, socioafectivas y creativas.

En Sonora destaca la aptitud sobresaliente intelectual,en donde hay 22 niños y once niñas; seguido por la artística, con cinco niños y cuatro niñas”, detalló.

Dentro de las aptitudes sobresalientes creativas, son seis niñas y dos niños detectados; en sicomotriz, dos niñas y dos niños y en socioafectiva, una niña.

Además de la estimulación en sus aptitudes, resaltó que también se les brinda apoyo sicológico y se busca que se integren a actividades como ferias de ciencias y competencias deportivas, entre otros.

La docente resaltó que constantemente se busca la capacitación de los maestros para trabajar con la familia y los estudiantes en temas de socialización y estrategias para trabajar en casa.