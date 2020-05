Se triplicaron los homicidios en Guaymas en abril: Cano

GUAYMAS- El número de homicidios violentos en Guaymas, se triplicó durante el confinamiento de personas en sus hogares, por la contingencia sanitaria de Covid-19, al cerrar el mes de abril con 20 contra siete ocurridos el mes de marzo.



El comisario de la Policía Municipal, Humberto Cano Ahuir, admitió que durante el encierro por coronavirus, se dispararon los asesinatos en el Municipio, con la diferencia que han realizado detenciones.



“No se puede tapar el Sol con un dedo, los homicidios, los violentos, se han incrementado, la diferencia es que Empalme ya tuvo acciones relacionadas con personas con delitos de alto impacto y nosotros también, pero no depende de nosotros las acciones de responsabilidad legal o de actuaciones en procesos penales, eso está fuera de nuestro alcance, si hemos hecho detenciones”, aclaró.



También, agregó, han detenido a personas por la portación de armas prohibida como machetes y últimamente le han reportado asaltos, los cuales habían desaparecido.



“Los elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal (de Seguridad Pública), Marina y Ejército, están trabajando y no somos suficientes, a veces, desafortunadamente. Si nosotros tuviéramos ojos como tienen ellos, sabríamos qué movimientos hacer, podríamos anticiparnos”, expresó.



Las cámaras que operan en diferentes puntos del puerto, apuntó, no son suficientes, pues la mayoría de los delitos de alto impacto los cometen en zonas donde no hay, y a eso se le suma que la ciudadanía no aporta ningún dato que pudiera ayudarlos a resolverlos.

Cano Ahuir añadió que hoy en día, 65 uniformados fueron sacados de circulación por tener más de 60 años, padecer una enfermedad crónico degenerativa o porque tuvieron contacto con el elemento que dio positivo al Covid-19.