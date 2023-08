Se realizarán pruebas gratuitas de Papanicolaou para la detección temprana del Cáncer de Cuello Uterino

Hermosillo, Sonora.- Por motivo de la Semana Mundial de la Sensibilización del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora del 21 al 27 de agosto, durante toda la semana se van a realizar tomas de pruebas de Papanicolaou, sin ningún costo, en las unidades de la Secretaría de Salud. Estas pruebas, mencionó Mario Hernández Reyes, coordinador estatal de Salud Reproductiva en la dependencia, se realizarán en un horario de 07:00 a 15:00 horas en la mayoría de las unidades, excepto Zapata, Sahuaro y Lomas, donde también se va a brindar el servicio por la tarde.

Cualquier mujer de 25 a 69 años puede acudir, sin importar si cuentan o no con derechohabiencia, agregó, y los resultados se les van a entregar ese mismo día de forma inmediata, o en una semana si se encuentra alguna anomalía. "No tenemos un número límite, estamos trabajando en la recolección de insumos para que cualquier mujer que acuda pueda realizarse esa prueba. Los resultados son inmediatos, se les dice si salen negativos o no, y ya posteriormente otros datos pueden durar hasta una semana; en la toma de muestra como tal se fijan y muchas veces hay algunas pruebas que salen anormales de manera inmediata, se les informa y se canaliza de manera oportuna", explicó.

¿Cuáles son los requisitos?

Los únicos requisitos para tomarse su prueba es que no se encuentren en su periodo menstrual, que hayan pasado preferiblemente entre 5 a 7 días desde su última menstruación, y que no hayan usado tampones, cremas vaginales, o tenido relaciones coitales en las últimas 72 horas.

El médico les recordó que es de suma importancia la detección temprana del cáncer cervicouterino, ya que esto aporta una mayor oportunidad de sobrevivir a la enfermedad. Cualquier mujer interesada en aprovechar la oportunidad, puede comunicarse para agendar una cita al teléfono 662 282 8136, a través de llamada o WhatsApp, e obtener información sobre su centro de salud más cercano.

