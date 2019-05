Se mantiene familia en huelga de hambre

ETCHOJOA, Sonora.- Adolfo Espinoza Sayas, su esposa y su hijo Samuel Espinoza Rodríguez, originarios de Ciudad Obregón, cumplieron su primer día y siguieron de frente con su huelga de hambre afuera de la Escuela Normal Rural General Plutarco Elías Calles "El Quinto", en protesta por la expulsión del joven estudiante.



La huelga comenzó a las 10:00 horas del pasado lunes y luego de 30 horas, el director de la institución seguía sin dar declaraciones a los medios de comunicación, confirmó su secretaria.



Adolfo Espinoza Sayas, padre del joven que fue expulsado de manera definitiva por presunta conducta inapropiada contra una compañera, señaló que envió un mensaje vía redes sociales al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mientras daba su conferencia matutina ayer por la mañana, para darle a conocer el caso y pedir su intervención.

"Empezamos a resentir los efectos de no recibir alimentos, pero vamos a seguir firmes, porque es una injusticia lo que están haciendo con mi hijo", expresó, "no van a dejar sin futuro a mi hijo, vamos a luchar hasta que nos escuchen".

Samuel, joven estudiante que cursaba el segundo semestre cuando fue expulsado el pasado 21 de mayo, negó que haya incurrido en conductas inapropiadas y pidió se haga una investigación.



"Están violentando mis derechos, tengo derecho a la educación y no me han dado oportunidad de réplica, sólo me expulsaron", dijo.