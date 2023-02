Se manifiestan familiares de desaparecidos; exigen que se busque a todos por igual

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Que todas las personas en calidad de desaparecido en el municipio de Cajeme, sin importar su profesión o condición social, sean buscados y localizados, exigieron sus familiares durante una manifestación que realizaron la tarde de este jueves.

Un grupo de más de 50 personas caminó portando camisetas y lonas con las fotos de sus desaparecidos desde la calle 5 de febrero y 200 hasta las afueras del Palacio Municipal, donde permanecieron durante varias horas externando su sentir.

Entre gritos y llanto, las familias hicieron pase de lista de sus desaparecidos y reclamaron a las autoridades se hagan acciones contundentes para encontrarlos.

Lourdes, una de las manifestantes, mencionó que no quieren que las búsquedas se vuelvan clasistas y que solo se le dé atención a las personas con renombre.

En la protesta participó la familia, amigos y vecinos de Jesús Alonso Valenzuela Romero, de 18 años de edad, quien fue desaparecido el 30 de enero entre el campo 28 y 29 cuando venía de un juego de béisbol.

Rosario Valenzuela, madre del joven, expresó que desde el momento que pusieron la denuncia a la fecha las acciones que las autoridades han realizado han sido mínimas, por lo que exigen que se movilicen para localizarlo con vida.

Las autoridades no nos dicen nada, nosotros lo hemos buscado por todos lados solos, he estado viniendo casi a diario a la Fiscalía, el martes nos reunimos con el gobernador y la fiscal, nos prometieron una búsqueda intensiva, pero hasta el momento nada”, indicó.

María del Rosario Matuz, madre de Luis Galván, desaparecido desde octubre de 2021, señaló que desde que su hijo desapareció ninguna autoridad le ha dicho algún avance en la investigación y que ha sido ella la que lo ha tenido que buscar.

Nunca me han apoyado, me tomaron la denuncia, pero para nada lo han buscado, pregunto y me dicen que no hay nada, queremos que nos pongan atención y que nos ayuden a encontrarlo, todos importan”, puntualizó.