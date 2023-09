Se manifiestan Navojoenses en la CFE por altas tarifas

NAVOJOA, Sonora.- Vecinos de distintas colonias de la ciudad se manifestaron esta mañana afuera del Centro de Atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las altas tarifas y mal servicio.

Berenice Jimenez, habitante de la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo consideró como injustas las tarifas la cual debe ser ajustada y además se debe extender el subsidio.

Esto nos está afectando y no solo a los navojoenses también a otros municipios de Sonora", mencionó.

Rafaela Armenta, de la colonia Reforma dijo que en esta ocasión el recibo le llego al doble en comparación con el año pasado.

No es justo, el año pasado pagaba 400 pesos, ahora me llegaron 800 pesos", expresó, "no es posible, es totalmente fuera de lugar".