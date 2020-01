Se le quema la casa a "El Callo Loco"

NAVOJOA, Sonora.- El Año Nuevo lo recibió de mala manera, pues las primeras horas del 1 de enero de 2020 a Luis Carlos Villa, mejor conocido como "El Callo Loco" se le incendió su casa.

El conocido personaje de esta ciudad dijo que un cortocircuito provocó el incidente que lo dejó sin propiedades materiales.

"Me quedé sin nada, ojalá me puedan ayudar con lo que puedan, se me quemó la casa", dijo llorando.

El "Callo Loco", quien tiene su domicilio en la colonia Juárez, en las calles Chihuahua, entre Jesús Salido y Talamante 502, indicó que cuándo se percató del incendio sólo pudo observar cómo las llamas consumían poco a poco lo muebles, ropa y otras pertenencias.

"Primero se prendieron las cobijas, luego el colchón y así se fue quemando todo", narró.

Luis se gana la vida haciendo algunos trucos en las calles de la ciudad y es conocido, entre otras cosas, por lanzar una maldición al equipo Mayos para que no queden campeones.