Se incrementó cobro eléctrico en restaurantes en 38%: Canirac

Ciudad Obregón.- Un promedio del 38% de incremento en el cobro eléctrico durante este verano reflejaron los casi 300 restaurantes de Sonora adscritos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), informó Esteban Brajcich Roki.

El vicepresidente de la Canirac en Ciudad Obregón, manifestó que esta temporada los cobros se “dispararon”, y lo pudieron apreciar haciendo una comparativa entre sus agremiados sobre los cobros de electricidad que tuvieron el verano pasado con el actual.

Algo está pasando no es normal, necesitamos que se haga un decreto, no podemos estar mendigando año tras año si nos van a dar un subsidio o no porque siempre son promesas, y lo comercial termina sin nada y tenemos que ver de qué manera hagan algo, a todos nos afecta por igual, en promedio fue 38% de incremento, pero en algunos sitios en lo individual fue de 50,70 o 100% de incrementos”, señaló.