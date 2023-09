Se disculpa Roberto Hernández tras goleada a Cimarrones de Sonora

Luego de la goleada que se llevaron los Cimarrones de Sonora en casa del Cancún FC, el DT Roberto Hernández no ocultó la decepción por el juego que brindó su equipo y admitió sentirse apenado con la afición.

La derrota por 5-2 a manos de los quintanarroenses no sólo dejó a los sonorenses con un punto en sus últimos tres partidos en el Apertura 2023, sino que también podría mandarlos más abajo del noveno lugar de tabla con el correr de la jornada 10.

“No puedo más que ofrecerles una disculpa por la cara que mostramos hoy. Esto no es Cimarrones, este no es el equipo, y hablo en general. Hoy se cometieron errores individuales que en otros partidos no se habían cometido. Me siento triste y avergonzado con la afición, porque hoy no los representamos dignamente, no fuimos el equipo que ellos esperan.

 

“Fuimos ampliamente superados en 90 minutos. Fuimos superados los primeros 30 minutos, los últimos 15 del primer tiempo emparejamos un poquito la situación y logramos empatar, pero hoy hicimos goles provocados, no producidos; no produjimos nada.

Después de un mes sin jugar en Hermosillo, los Cimarrones regresarán al Héroe de Nacozari el próximo martes para enfrentarse al Atlético Morelia; equipo que este miércoles se impuso por 3-2 en Tlaxcala y que marcha en la segunda posición de la tabla.

“Nos quedan rivales de los que siempre pelean arriba y van a ser partidos bien bravos, bien complicados. Tenemos que ser muy inteligentes y mejorar muchísimo lo presentado el día de hoy (martes) para aspirar a ganarlos”, concluyó Hernández.