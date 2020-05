Se cura de Covid-19, pero no baja la guardia

HERMOSILLO, Sonora.- Aún después de que todos los exámenes de laboratorio indican que en su cuerpo ya no hay carga viral del SARS-Cov2 que provoca la enfermedad del Covid-19 don Audomaro Pérez, el primer paciente que dio positivo a la enfermedad en Sonora, no canta victoria y lleva al pie de la letra todas las medidas de precaución en su hogar.



La sana distancia, el uso de cubrebocas y el constante lavado de manos se volvieron ya parte de la rutina del reconocido bajista del grupo Yndio.



Los resultados del último examen para darlo de alta, hace ya varios días, confirmaron que está libre del virus y fue entonces que pudo salir del cuarto en el que estuvo aislado cuando padeció de Covid-19 y ahora puede dar algunos paseos... a la sala, la cocina y el patio.



“Sigo con las medidas, no vaya a hacer que me vuelva a contagiar, con precaución”, resaltó.

A pesar de la gran victoria al salir triunfante de la enfermedad no se atreve a dar un abrazo a sus seres queridos, ni siquiera a su esposa.



“No, no es para tanto seguimos con las medidas de distanciamiento porque me han dicho que en la enfermedad se puede recaer”, afirmó.

Y él se siente bien de salud, el virus afortunadamente no dejó ninguna secuela en su cuerpo y de aquella tos que no lo dejaba ni respirar ahora sólo quedó el recuerdo.

Así como Audomaro en los pacientes que ya han sido dados de alta de la enfermedad, afortunadamente, no se han registrado que haya otras consecuencias en su salud.



El doctor Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades y vocero de Covid-19 en Sonora, informó que no han observado todavía que haya secuelas en los pacientes recuperados que reporta la Secretaría de Salud en el

Estado.



Hasta ayer por la mañana Sonora registraba 335 casos confirmados de esta enfermedad, por lo que las autoridades han insistido en el "quédate en casa".



“Es poco tiempo para que podamos concluir los pacientes se han curado, virológicamente son negativos, dependerá de su edad, de sus comorbilidades, pero asociados a la complicación no hemos observado”, expuso.



SALIDAS OCASIONALES



Pero por lo pronto para Audomaro lo que no cambia, indicó, son las medidas de que aconseja la Secretaría de Salud las cuales él replica a diario al interior de su casa y ocasionalmente cuando va a realizar alguna compra al supermercado.



Irse a su casa en la Ciudad de México, dijo, aún no es opción todavía porque aunque haya sido contagiado por el virus teme recaer en esta dura enfermedad.

Audomaro espera con ansias el día que pueda regresar a la giras en los Estados Unidos con sus amigos, los integrantes del Grupo Yndio, pero por lo pronto después de ganarle la batalla al Covid-19, él no baja la guardia.Audomaro Pérez (al centro), bajista del grupo Yndio, sigue al pie de la letra las indicaciones de las autoridades de salud.