Saldrían 80 ribereños sin permisos

GUAYMAS, Sonora.- Los pescadores ribereños, entre ellos los de las comunidades yaquis, advirtieron que saldrán a la búsqueda del "oro rosado" el sábado 21 de septiembre a las 00:00 horas, aunque no les hayan renovado los permisos, por problemas burocráticos.



El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo, reveló que en la zona de Guaymas y Empalme, todavía no se han renovado 80 permisos de pesca de camarón a diferentes cooperativas.



Señaló que en la región están distribuidos 750 permisos, de los cuales 300 pertenecen a la tribu yaqui, y algunos de ellos no están activos porque a pesar de los trámites y gestiones que han realizado para renovarlos, no lo han logrado.



"Los cooperativistas han llevado documentación a la Conapesca, pero no han logrado obtener los permisos, estamos a la espera de una respuesta, previo al inicio de la pesquería", externó.



La líder pesquera, María Collins Núñez, subrayó que su cooperativa no ha logrado renovar los permisos, no obstante que ha cumplido con cada uno de los requerimientos exigidos por la Conapesca.



"Faltan horas para levantarse la veda del camarón y si no nos entregan los permisos, vamos a salir, porque no soy la única, también están nuestros hermanos yaquis y ellos ya dijeron que si no se los entregan van a tomar la carretera", subrayó.



Durante la veda de la especie marina, recordó, la autoridad pesquera no implementó el programa de Inspección y Vigilancia en bahías y altamar, pero seguramente el 21 de septiembre, los Oficiales Federales de Pesca llevarán a cabo operativos para detenerlos.



"Tenemos todo listo y hemos cumplido con cada cosa que nos piden en la Conapesca, no vamos a renunciar a salir junto a los demás porque ellos no saben cómo hacer su trabajo, todos vamos a salir con permisos o sin ellos", advirtió.