Rompiendo barreras: Francisca crea cooperativa para emplear a otras mujeres y conservar agave

A través de la creación de un vivero de plantas nativas, Mujeres unidas por Villa Pesqueira, buscan reforestar su comunidad, impulsar la producción de bacanora y encontrar oportunidades de empleo.

Francisca Isela Córdova Gálvez, es maestra jubilada y vive en Nácori Grande, comisaría de Villa Pesqueira, es la presidenta de esta cooperativa que se formó hace seis meses como una oportunidad de encontrar en su pueblo la posibilidad de emplear a mujeres e inculcar la conservación del agave angustifolia haw.

Villa Pesqueira, integrada por las comunidades de Nácori Grande, Adivino y Mátape, forma parte de los 35 municipios que integran la denominación de origen de bacanora.

Pero debido a la escasez de la planta silvestre por la reforestación y el uso desmedido para elaborar la bebida, la producción de bacanora ha bajado, por ello Francisca Isela comenzó a plantar agave en su rancho ubicado en Nácori Grande.

Yo ansiaba jubilarme para irme a mi pueblo, me dedico a la producción de bacanora. Me decían que estaba loca porque empecé a sembrar agave porque tarda mucho, pero dije que no tengo apuro y empezamos a cultivar”, platicó.