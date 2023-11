Rickettsia, enfermedad que está presente en casi todo México: Epidemiología

HERMOSILLO, Sonora.- Si un Estado no tiene casos de rickettsias lo más probable es que no tengan aún la habilidad de identificarla, ya que es una enfermedad que se encuentra en casi toda la República Mexicana, señaló Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, directora general de Epidemiología en el País.

Sonora es uno de los estados de la República que desde hace muchos años nos ha venido enseñando las herramientas de detección de rickettsiosis, al igual que Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, pues son los estados del Norte donde se registran el 98% de los casos en el país.

“No por eso significa que los demás no tengan la enfermedad, si hay alguna entidad federativa que al momento no cuenta con casos de rickettsiosis podríamos pensar que es porque no han identificado los casos, siempre debemos pensar, si no hay es porque no he buscado lo suficiente, ya que es una enfermedad que está en casi todos los estados de la República”, mencionó.

IDENTIFICACIÓN OPORTUNA

Resaltó que la Fiebre Manchada por rickettsia es una enfermedad que requiere que se identifique de manera oportuna por la alta letalidad que tiene, y lo fácil que es confundirla con otros padecimientos.

Lo ideal es reforzar la capacitación al primer nivel de atención, tanto en unidades rurales como urbanas, para que puedan pensar en rickettsia ante los primeros síntomas o manifestaciones.

En cuanto más retrasemos el tratamiento, más vamos a acelerar el desenlace fatal de la enfermedad, entonces tenemos que identificar cuanto tiempo tardamos en pensar en la enfermedad e iniciar el tratamiento oportuno.

“En Sonora no son nuevos, si ya tenemos más de 30 días ya no somos nuevos, Sonora es una entidad repetidora de enfermedades rickettsiales, han visto casos y tratado casos tenemos que tener lecciones aprendidas”, mencionó.

Aunque reconoció la habilidad diagnóstica de la entidad se debe ser más oportuno si sedesea bajar la letalidad, pero sobre todo actuar desde medidas preventivas, como la capacitación del personal de salud y concientización de la sociedad al respecto.