Ricardo Bours se registra como precandidato a gobernador de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- La tarde de este viernes, Ricardo Bours hizo presencia, junto a su familia, en las oficinas de Movimiento Ciudadano para registrarse como Precandidato al gobierno de Sonora.



El pasado 15 de octubre, Movimiento Ciudadano nombró a Ricardo Bours como el responsable de coordinar el proyecto del partido para Sonora rumbo al 2021.

Por su parte, Bours agradeció al partido por la oportunidad y aseguró que había decidido regresar a la vida pública y participar porque no estaban conforme con la forma cómo se están haciendo las cosas en el estado.

He decidido dar un paso al frente, lo hago porque Sonora me necesita, porque me he preparado, porque veo en Movimiento Ciudadano un proyecto de personas y veo al vehículo indicado para volar a la construcción del Estado”, manifestó al anunciarse que encabezaría el proyecto.