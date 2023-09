Revisarán CFE y Gobierno altos cobros de luz en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- La forma de apoyar a los sonorenses que pagaron un alto consumo de electricidad en el bimestre de julio-agosto, analizará el gobernador Alfonso Durazo Montaño junto a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El mandatario estatal aseguró que la ciudadanía no está sola y tiene conocimiento de que hay un número importante de hogares, particularmente de Hermosillo, que denuncian que hubo un cobro excesivo de luz.

“La gente no está sola, déjenme concluir el proceso para decirles así vamos a apoyar, por lo pronto estoy apoyando en la gestión ante CFE, quiero analizar la información que ellos tienen que es la que me compartirán mañana para sustentar el argumento de que fueron los picos de altas temperaturas que se dieron”, externó.

Esta temporada de verano, admitió, sí se registraron picos de altas temperaturas en el Estado, pero eso se dan todos los años, de ahí que esperará a la reunión que sostendrá este día con el director regional de la empresa en su oficina, para determinar qué acción implementar en apoyo de los usuarios.

Para ver las principales peticiones y posibles soluciones a la situación de los altos cobros de energía eléctrica, diputados locales acordaron formar una mesa de trabajo en conjunto con la Unión de Usuarios.

Luego de una marcha desde las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta el Congreso del Estado, afiliados a la Unión de Usuarios expresaron su descontento con los altos cobros en el recibo de energía eléctrica y pidieron a los diputados tomen acción.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios, entregó un oficio donde se especifican las peticiones de los usuarios en relación a esta situación en las que se incluye la ampliación del subsidio a ocho meses y la homologación de la tarifa escalonada.

“Otra de las peticiones es elevar el derecho humano a la energía eléctrica a rango institucional y una exención de pago a personas vulnerables, porque no se puede cortar el acceso a la energía en un clima como el nuestro”, expresó.

Para nosotros las personas con discapacidad se nos dificulta, yo tengo que tener un colchón de aire para que me masajee el cuerpo por mi falta de movilidad. El mes pasado me llegó mil 70 pesos ahora a 4 mil 600 pesos, creo que para nosotros como personas discapacitadas se nos hace mucho, somos pensionados, como dice la mayoría o comemos o pagamos la luz”, expresó César Solano Moreno.

Él es padre de familia y fue una de las personas que acudió a manifestarse por los altos cobros de las tarifas de energía eléctrica frente al Congreso del Estado, en el contingente de la Unión de Usuarios.

El presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, señaló que lo que se pide a los legisladores es mucha sensibilidad y compromiso con la población sonorense. “Es una lucha desde hace años”, dijo, “desde el año pasado adelantamos que iba a haber recibos impagables”.

La mesa de trabajo estará de forma permanente y se integrará por las diputadas Lirio del Castillo, Beatriz Cota, Karina Zárate y Alma Higuera así una comitiva de la Unión de Usuarios donde verán las peticiones y entablarán el diálogo con autoridades estatales y federales.

“Los diputados votamos de manera unánime un exhorto para pedir tres cosas: Homologación de la tarifa en todo el estado, límites de consumo la tarifa escalonada, ampliación del subsidio de seis a ocho meses, vamos a atacar un problema de fondo porque su problema es nuestro problema”, dijo la diputada Lirio del Castillo.

Los usuarios reportaron incrementos de más del 100% en sus recibos de luz, tal es el caso del señor César, quien es una persona con discapacidad y tiene tres hijos, pero su pensión no alcanza para poder pagar los recibos. En el último bimestre el cobro sobrepasó los 4 mil pesos.

La comitiva de la Unión de Usuarios se reuniría con las diputadas para crear una agenda de trabajo y posteriormente sostendrían una reunión con el secretario de gobierno.

Horas antes, de manera simbólica, poco antes de las 09:00 horas quemaron recibos de energía eléctrica en las puertas de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y posteriormente iniciaron la marcha.

Es muy importante esta mesa y sea permanente, que no sea una reunión, un solo encuentro, sino poner un calendario de reuniones. No queremos más en los decires “sí cuentan con nosotros” y no ver que avance nada, lo que queremos es que Gobierno, Congreso, usuarios y pueblo de Sonora que Comisión Federal entienda que es más la realidad lo que estamos solicitando”, dijo Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios.