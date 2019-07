Revisa Guardia Nacional vehículos en Guaymas

Un filtro de revisión de documentos de vehículos instaló el Departamento de Tránsito Municipal con apoyo de los infantes de la Secretaría de Marina habilitados como Guardia Nacional, en Guaymas.



El retén se colocó en la entrada Norte a la ciudad, donde los encargados de cuidar la vialidad revisaron documentos de los autos y placas, mientras los militares que hacen la función de Guardia Nacional observaban y pedían a los automovilistas avanzar.



Durante el operativo se verificaron documentos como licencias, permisos, placas, a los conductores de carros y motociclistas que circularon por la carretera internacional, a la altura del entronque con el bulevar Diana Laura Riojas de Colosio.



El jefe de Tránsito Municipal, Rafael Ferrer Martínez, informó que en este filtro se detectaron a diez automovilistas y dos motociclistas que circulaban de manera irregular, por lo que fueron multados conforme a la ley y sus unidades remolcadas a la comandancia.



Aclaró que estos filtros continuarán desarrollándose en la ciudad con apoyo de la milicia, como lo han venido haciendo desde el mes pasado, para regularizar el tránsito de todo tipo de vehículos y para detectar autos robados.



LE PIDE NO RENUNCIAR



Tras las agresiones armadas registradas en los últimos meses contra elementos de Seguridad Pública Municipal en Guaymas, una mujer exhortó a su hermano policía a valorar su permanencia en la corporación.



A través de las redes sociales, Andrea, le escribió unas palabras a su hermano donde le expone la preocupación que siente cada vez que se va por los asesinatos ocurridos en los últimos nueve meses en la ciudad, contra sus compañeros.



RINDEN HOMENAJE A POLICÍAS



A parar las agresiones armadas contra los elementos de la Policía Municipal, suplicó entre lágrimas la esposa de uno de los elementos asesinados en Guaymas, durante el homenaje que se les rindió previo a su sepultura.



"Paren esto ya, porque muchos niños como ellos se están quedando sin padre, a mí ya no me lo van a regresar pero ya paren esto", insistió.La secretaria del Ayuntamiento, Jazmín Gómez Lizárraga, aseguró que el Municipio trabajará para que el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo quite la alerta de seguridad que envió a sus habitantes, pero de igual forma lo harán para que los guaymenses recuperen la tranquilidad.



"Trabajaremos para que esa alerta se quite, trabajaremos más que en alertas o al exterior, para que la ciudadanía de Guaymas se sienta segura, que la corporación este tranquila", externó.



En la ciudad, apuntó, hay más gente buena que mala que puede llevar un mensaje de ánimo y positivo.



"Vamos a seguir trabajando con las precauciones que nos obligan las circunstancias que vivimos, pero sin parar las actividades somos más los buenos, y vamos a poder con esta etapa de crisis que el puerto está viviendo", aseveró.