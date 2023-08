Retiene 'Vaquero' Navarrete su título tras vencer a Óscar Valdez por decisión

La pelea entre Óscar Valdez y Emanuel Navarrete prometía ser una guerra desde el momento en que se anunció, y la gente que asistió anoche a la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, no podrá negar que lo fue.

El pómulo inflamado y el ojo derecho totalmente cerrado del sonorense fueron evidencia de lo ocurrido en esta gran pelea entre mexicanos, donde el “Vaquero” Navarrete retuvo el título Superpluma de la OMB tras llevarse una decisión unánime sobre su rival; aunque al final el combate no fue tan disparejo como aparentaban los rostros de cada uno.

Contrario a lo que los especialistas esperaban, Navarrete no se guardó ni un segundo para empezar a soltar su poder en contra de Valdez, lo cual fue determinante para que los jueces le dieran la victoria con tarjetas de 116-112, 118-110 y 119-109.

El daño que causó el capitalino en el pómulo derecho de su oponente fue más que visible a partir del noveno round, pero también fue entonces cuando empezó a aquejar dolor en las manos y Valdez aprovechó para conectarle varios volados de derecha en el rostro.

Aún con una mano derecha disminuida, Navarrete se las arregló para dominar el total de golpes y acabó llevándose un registro de 1,038 lanzamientos por 436 sobre el nacido en Nogales, Sonora.

Incluso con la amplia diferencia en las tarjetas, el combate dejó claro que un segundo encuentro entre estos dos peleadores sería un éxito en el futuro, aunque el “Vaquero” admitió que serán los aficionados quienes decidirán si esto se convierte en una nueva rivalidad histórica entre mexicanos o no.

“Yo creo que la gente es el mejor testigo de todo esto, ellos vieron la pelea. Yo me siento muy bien, gracias a Dios que gané, a Valdez le agradezco mucho la posición que mantuvo en toda la pelea, es un guerrero mexicano, como siempre lo hemos remarcado, y ya la gente y todos los televidentes van a andar apretando si quieren la revancha y si no, no pasa nada, seguimos con nuestro camino”, expresó Navarrete al final del combate.