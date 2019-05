Rescata y da hogar a perros y gatos con discapacidad

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando Mariana Córdova empezó a rescatar a perros y gatos abandonados, se dio cuenta que además había otro tipo de mascotas que eran los más olvidados: Los que tienen alguna discapacidad.

Perros ciegos, otros que no pueden caminar por la falta de alguna de sus extremidades y que no recibían la atención adecuada, son los que ella atiende en su Club de las Rueditas que fundó para apoyarlos.

Al tener más de 20 perros rescatados Mariana rentó una casa para que pudieran estar cómodos y seguros.

Foto: Anahí Velásquez

Ahí también ofrece baños para mascotas y productos como collares, juguetes y pecheras, entre otras cosas, para obtener un ingreso que le ayude a pagar las cuentas.

Por el lugar se pasea Luna, una inquieta y juguetona perrita que no puede ver, Lolo, Hipatya, Heidi, Nimedia y Clarita que no pueden caminar adecuadamente, pero que a su manera o con aparatos especiales, se desplazan por la casa.

“Algunos me los han traído por que ya no se pueden hacer cargo, la mayoría han sido abandonados o maltratados y yo he ido al lugar para rescatarlos y darles una vida diferente, todos están disponibles para adopción”, explicó Córdoba.

Desde pequeña Mariana aprendió a querer y respetar a los animales, ya que desde generaciones anteriores en su familia fue algo que se les inculcó, pues su tatarabuela ,perteneciente a la etnia pápago, realizaba estas labores.

“Cada perro tiene su historia, desde cómo de ser maltratados o despreciados por su discapacidad ahora se les ve contentos y activos”, expresó Mariana, “ellos son mi todo y estoy dispuesta a seguir cuidando de ellos y a buscar de su bienestar, y sobre todo a crear esa conciencia en la personas de respetarlos por eso quien quiera puede venir al Club de las Rueditas y convivir con ellos”.