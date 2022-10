Resaltan a Sonora como el corazón minero

Sonora es el Estado con mayor actividad minera en el País, por disponer al menos de 22 municipios con minas de minerales metálicos, no metálicos y proyectos de exploración, lo que le permite generar el 16.8% del valor total de la producción minera nacional, señaló Luis Humberto Vásquez San Miguel.

El presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C., durante la inauguración del Congreso Minero 2022, informó que la industria minera en la entidad brinda empleo a más de 20 mil personas de manera directa y genera casi 100 mil indirectos.

“Sonora cuenta con la principal mina productora de cobre en el País y una de las más grandes a nivel mundial, y con 133 proyectos en exploración, no en vano se le conoce como el corazón minero de México. Y aquí en este estado primordialmente minero debemos hacer un alto y ver hacia donde debemos seguir caminado”, subrayó.

Maquinaria pesada para la actividad minera adornó la entrada al Expo Fórum, lo que llamó la atención de los asistentes.

El camino a seguir en esta industria, indicó, es hacia la minería responsable e inteligente, dado a que en la actualidad el cambio climático registra en el estado cambios en la temperatura y en las precipitaciones pluviales.

“Tenemos que estar convencidos, demostrar que siempre vamos a estar, que vamos a ser una minería responsable para un mejor desempeño, no ajenos a problemas del medio ambiente. Demostremos a quienes tienen ideas equivocadas de la minería que somos parte de la solución y no del problema”, puntualizó.

Por el bien de la humanidad y del sector, resaltó, es responsabilidad de los mineros forjar la actividad con futuro, admitiendo que son corresponsables de la imagen errónea que tiene la sociedad de la minería.

“Con nuestra frente en alto siempre debemos demostrar que no contamina, que es sustentable. Reforcemos la comunicación de los trabajos que realizamos, incrementemos las acciones de cada una de las actividades industriales de nuestro sector para aumentar el reciclaje de agua y el uso de energía limpia, seguir conservando flora y fauna”, exhortó.

PETICIÓN A DURAZO MONTAÑO

A Alfonso Durazo Montaño, Luis Humberto Vásquez San Miguel, le solicitó ser un gobernador minero y convertirse en su gestor ante los estados donde se desarrolla esta actividad en la República Mexicana.

De parte de todos los mineros le agradecemos y le pedimos que se convierta en nuestro gestor, que se convierta en nuestro Gobernador minero de todos los estados mineros de la República”, comentó Luis Humberto Vásquez Presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C.

Ramón Hiram Luna Espinoza, presidente de la Asociación de Ingenieros en Mina, Metalurgistas y Geólogos en México A. C (Aimmgm) distrito Sonora, les dio la bienvenida a los asistentes de los diferentes estados de México, así como de Estados Unidos, Canadá, China, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Italia y otros países.

El anfitrión del Decimocuarto Congreso Minero 2022, indicó que este evento lo prepararon para relacionarse y convivir con el sector, pero también para que la comunidad que no es minera conozca las bondades de la industria y lo que aporta a cada estado, localidad y municipio donde operan.

“También lo hacemos para que todos los que estamos en esta industria, todos los sonorenses nos sintamos orgullosos de ser mineros”, externó.

En el marco del Decimocuarto Congreso Internacional Minero figuras destacadas dentro de la industria minera recibieron el Galardón Vite Picazo

PRINCIPAL ESCUDO

El escudo del Estado de Sonora, resaltó, tiene cuatro actividades económicas y una de ellas es la minería, la cual seguramente es la que más fuerte en cuanto a aportación al Producto Interno Bruto (PIB).

“Estamos seguros que es la más fuerte, debemos ser parte de todo esto, pero debemos estar todos juntos porque esto no lo hace uno, lo hacemos todos, esto es Sonora, esto es el corazón minero de México”, resaltó.

En el evento entregaron el galardón Vite Picazo como figuras destacadas en la industria minera a Óscar Peña Ramos como minero; Remigio Martínez Múeller como geólogo; Guillermo del Carmen Tiburcio Munive como metalurgista y María Guadalupe Yeomans como geóloga.

Como proveedor destacado recibió el galardón Vite Picazo Als Chemex y la empresa Grupo México por su responsabilidad social y José Luis Talamantes recibió el premio especial por ser el coordinador del Decimocuarto Congreso Minero.

Mientras que por no tener accidentes en la actividad minera recibieron preseas cascos de plata Omar Blasco y Marcelo Martínez Ochoa, Alfredo López, entre otros.

En el evento estuvieron como invitados especiales: el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Antonio Astiazarán Gutiérrez, alcalde de Hermosillo; el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Ken Roy; Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de Camimex; y Ana María González, presidente de WIM México.

En Hermosillo se les recibe con los brazos abiertos, somos una ciudad competitiva, somos una ciudad segura, somos una ciudad hospitalaria”, concluyó Antonio Astiazarán Gutiérrez Alcalde de Hermosillo.

Un gran número de personas se observaron en los stands del evento minero

HAY MUCHO POR EXPLORAR: GOBERNADOR

El Estado de Sonora es el número uno en la producción minera en el País, gracias al esfuerzo de cada uno de los que trabajan en esta actividad, pero todavía hay mucho por hacer y explorar en este rubro, consideró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Hay mucho por explorar, hay mucho por agregar en términos de valor a la producción primaria que representa la minería porque no hay forma de combatir a fondo la pobreza de una sociedad si no hay valor agregado a la producción primaria, y la minería es una producción primaria que no debe seguir saliendo a granel de nuestro Estado”, puntualizó.

Sonora, agregó, al ser un estado rico en producción minera debería ser también rico en la fabricación de productos industriales derivados de la minería para darle un valor agregado a lo que dispone y generar mayores beneficios en la comunidad.

Nos distingue muchísimo que la propia industria haya conseguido esta expresión emblemática para nuestro estado: El corazón minero de México, nos honra”, agregó.

“Tenemos que avanzar hacia la dotación de valor agregado a esa producción primaria y la única manera de ser original en esta participación”, comentó.

El mandatario estatal, al dar su mensaje en el Congreso Minero, agradeció la presencia del subsecretario de Planeación y Precisión Energética de la Secretaría de Energía, Heberto Barrios Castillo, quien los acompañó a conocer el centro del litio más grande del País que se encuentra en Bacadéhuachi.

Agregó que ha habido especulación del litio en Sonora porque hubo quienes aseguraron que no era rentable, aunque en los estudios recientes revelaron que no era así, pues el costo de la tonelada del producto en salmuera o roca cuesta cerca de 4 mil dólares y separarlo de la arcilla tiene un valor también de 4 mil dólares, mientras que el precio de su venta es de 80 mil dólares.

Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora

PROGRAMA PARA HOY