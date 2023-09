Reporta Fernando Salas a novena temporada con Naranjeros de Hermosillo

Luego de compartir el Campeonato de Salvamentos con Kurt Heyer en la Liga Mexicana de Beisbol, Fernando Salas estuvo presente este miércoles en el primer día de entrenamientos de Naranjeros de Hermosillo y afirmó estar en condiciones de poder conseguir lo mismo en la temporada 2023-24 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El originario de Huatabampo, Sonora, consiguió un total de 20 rescates en 21 oportunidades durante el verano, por lo que se espera siga fungiendo como el cerrador estelar de la Escuadra Naranja durante la que será su novena campaña en Hermosillo.

“Tuvimos la suerte de lograr ese premio, me siento contento por eso. El apoyo del equipo fue fundamental, la defensa, el fildeo, fue importante para poder lograr eso. Más que nada, me siento sano, yo creo que aporté mucho al equipo. No nos alcanzó para lograr el campeonato, pero dimos lo mejor, no se dio por cosas del beisbol, pero ahora estamos 100% enfocados aquí.

“Físicamente estamos bien, estamos sanos, ahorita simplemente es agarrar la forma. Tenemos tres o cuatro semanas que terminamos el compromiso con el equipo de verano, entonces ahorita quise un poquito adaptarme al calor, poner en condiciones mi brazo y el cuerpo en general; más que nada es eso, el estar listo al 100% para el día de la inauguración”, comentó.

 

Contrario a lo que pudiera pensarse por su edad, a sus 38 años, Salas se ha mantenido como un lanzador de primera línea en el beisbol mexicano y con vasta experiencia en Grandes Ligas; algo que lo mantiene fuera de la polémica al momento de escuchar críticas sobre su convocatoria.

“Eso ya es criterio de cada quién, yo ahorita como jugador no puedo opinar de eso. He sido campeón joven, he sido campeón grande también; lo he sido en invierno, lo he sido en verano con Monclova, estuve también en Ligas Menores y en Grandes Ligas.

“Las opiniones son muy divididas y son respetables, pero me considero jugador y para eso trabajo, para lograr campeonatos”, expresó.