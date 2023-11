Regularizarán en Sonora con nuevo decreto 150 mil autos "chuecos" más

HERMOSILLO, Sonora.- Con el nuevo decreto que entrará en vigor el 1 de diciembre, en Sonora se regularizarán alrededor de 150 mil vehículos de procedencia extranjera de Asia y Europa que circulan en Sonora, reveló Gamaliel Cañedo Macías.

El presidente de Odepafa (Organización de Defensa del Patrimonio Familiar) apuntó que en la entidad hay unos 300 mil autos ‘chuecos’, de los cuales el 50% tiene serie que inicia con número y el resto son con letra.

Indicó que la totalidad de los autos ‘chuecos’ que inician su serie con número no han sido regularizados porque los dueños no tienen el título de propiedad, y aunque han realizado gestiones para conseguirlo, sólo han logrado hacerlo con 800 unidades.

“Con número quedaron pendientes los que no tenían documentos, hemos ayudado a 800, logramos conseguir la factura, pero los que no han podido regularizar sus vehículos es porque no tienen títulos”, puntualizó.

Las personas que tienen automóviles de procedencia extranjera de Asia y Europa, dijo, están a la espera de que se publique el decreto para solicitar la cita ante el Registro Público Vehicular (Repuve) e iniciar el proceso de legalización.

“Aproximadamente son 150 mil carros tipo Honda, Toyota, Nissan, Mazda y otros de Asia y Europa los que están en Sonora, son la mitad del total que hay de procedencia extranjera, y ellos realizarán el mismo trámite en el Repuve”, subrayó.

En el nuevo decreto, dijo, no saben si se recorrerá la fecha a 2018 porque está a punto de finalizar el 2023 y este año abarcó seis años de antigüedad, por lo que estarán a la espera de las reglas.

El precio de los carros “chuecos” de Asia y Europa, destacó, estaban bajos antes de que se informará que serían regularizados y en la actualidad aumentaron.

En espera del decreto se encuentran dueños de autos fabricados en Asia y Europa.

FOTO: BANCO DIGITAL GH

REGULARIZACIÓN

El Programa de Regularización ya suma a 1 millón 906 mil 815 propietarios beneficiados.

16 estados participantes.

4,767 millones de pesos para mejorar vialidades en esas localidades.

165 módulos instalados.

180,090 regularizados en Sonora.

$450,225,000 obtenidos por la autoridad.

Fuente: Gobierno federal