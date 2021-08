Regreso a clases: Apoyarán a más de mil 600 alumnos con materiales anti Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Más de mil 600 alumnos de educación básica en Hermosillo serán apoyados con cubrebocas, gel antibacterial y jabón líquido para manos por parte de la fundación Familias Unidas por la Educación, la cual adoptó 7 escuelas públicas de la ciudad, para brindarles las herramientas necesarias para un regreso seguro a las aulas el próximo 30 de agosto.

Ana Gutiérrez, quien es miembro fundador de la asociación, explicó que el apoyo se brindará de forma mensual a los planteles, para que alumnos y docentes puedan tener protocolos sanitarios eficaces.

Quieren reducir el riesgo de contagio por Covid

Con esto, señalo, el riesgo de contagio entre los menores podría bajar de manera considerable, permitiéndoles seguir su educación de forma presencial, y sin interrupciones a causa de la pandemia.

"Estamos muy consientes de que existe el Covid y que la única manera de poder regresar a las aulas es con protocolos, los cuales ya dictó la Secretaría de Salud Federal y Estatal, y lo único que queremos es apoyar a las escuelas para que puedan cumplir con ellos", indicó.

"Si nosotros apoyamos a los alumnos con gel antibacterial, jabón líquido, termómetros para detectar cualquier cambio de temperatura a través de los filtros sanitarios, y finalmente el cubrebocas, el nivel de contagio va a bajar muchísimo", expuso.

Qué escuelas serán apoyadas

Las escuelas que hasta ahora han sido 'adoptadas' por la fundación, son el centro educativo La Divina Providencia, que cuenta con 89 alumnos; el jardín de niños Ley 57, de 165 alumnos; la primaria Noé Palomares Navarro, de 360; primaria Lamberto Hernández, de 530 y el jardín de niños Cristóbal Colón, de 108.

Estas escuelas, explicó otra de las miembros fundadoras, Inan Lagarda, fueron seleccionadas de un total de 30 planteles educativos, debido a que eran las que se encontraban listas para arrancar clases, y solo requerían del apoyo de los insumos sanitarios.

Invitan a padres a participar

Aun así, pretenden poder apoyar en un futuro más planteles, afirmó, por esta razón invitó a la sociedad a participar en este programa, con la realización de donativos económicos o en especie que ayuden a brindarles mayores herramientas a los niños para salir adelante.

"Yo quisiera hacer un llamado, por un lado a las escuelas que quieren ser patrocinadas por la fundación a que se acerquen, y por otro lado, tocar puertas con empresas y escuelas privadas para que nos ayuden, ya sea adoptando ellos una escuela, o haciendo campañas recolectando los insumos que se requieren", invitó.

"Pedimos a que toda la sociedad despierte y volteemos a ver a la educación, porque sin educación no hay desarrollo, no hay crecimiento y el impacto será muy grande si no hacemos algo ahorita", advirtió.

La fundación solo podrá apoyar a las escuelas con los insumos necesarios para protocolos de higiene, insistió, por eso a los planteles que les falten otras cuestiones como aires acondicionados, cableado, equipos de cómputo, o alguna otra cuestión referente a infraestructura deberá comunicarse con las autoridades competentes.



¿Cómo puedo apoyar a la fundación Familias Unidas por la Educación?

Pueden realizar un depósito con a la cuenta de la Fundación, con el concepto de pago: "Donativo", a los datos de la cuenta Citibanamex:

Cable interbancaria: 0027 6708 8705 6679 59

Cta. 566795

Sucl: 887

Pueden llevar donativos en especie de cubrebocas triple capa o kN95, jabón líquido de manos, termómetro digital y gel antibacterial 70% alcohol al centro de acopio: Next Bienes Raíces, ubicado en Tabasco Norte número 18, esquina con Río Yaqui, colonia Modelo.

O pueden comunicarse al correo electrónico familiasporlaeducaciónhillo@gmail.com, para conocer los diferentes programas de apoyo que tienen activos.

Si soy trabajador o director de una escuela pública ¿cómo puedo requerir el apoyo?

Pueden comunicarse por medio de un correo electrónico familiasporlaeducaciónhillo@gmail.com, para tener la orientación adecuada.