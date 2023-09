Regresa Sergio Burruel a Naranjeros en busca de un lugar en la receptoría

Luego de ser tomado como primera firma en 2009 y hacer su debut con Naranjeros de Hermosillo en la temporada 2016-17, Sergio Burruel está de regreso con el equipo de su ciudad natal y espera formar parte del roster que disputará la nueva campaña de la Liga Mexicana del Pacífico.

El receptor está como invitado en estos entrenamientos, es por eso que decidió reportar desde el primer día y pelear por un puesto codo a codo con los también hermosillenses Julián León y César Salazar.

“Muy contento, agradecido con la organización de brindarme la oportunidad nuevamente por tercera vez, y dispuesto a dar lo mejor de mí, a aportar ese granito de arena para poder llegar al objetivo, que es el campeonato este año.

“Quién no quiere jugar en su casa. Yo he jugado con otros equipos, pero esta es la camisa que siempre he sentido, aquí debuté, de aquí soy, soy Naranjero”, comentó.

 

Después de jugar tres temporadas con la Escuadra Naranja, Burruel fue cambiado a los Yaquis de Ciudad Obregón en 2019 y también tuvo un corto paso por Charros de Jalisco el año pasado; sin embargo fue durante el reciente verano que volvió mostrar su mejor nivel a la ofensiva, con un porcentaje combinado de .309 entre Pericos de Puebla y Saraperos de Saltillo.

“Me siento muy bien, tuve mucha participación en verano con Saltillo, tuve una gran temporada, gracias a Dios se me dieron las cosas, y estoy bendecido de poder estar aquí y representar a mi ciudad”, agregó.