Regresa Ozzie Méndez con sed de revancha a Naranjeros

La temporada 2021-2022 no fue la mejor para el lanzador Ozzie Méndez, sin embargo aseguró haber superado sus problemas personales y estar listo para tener su revancha este año con Naranjeros de Hermosillo.

El nayarita tuvo quizás su campaña más complicada desde que debutó en la Liga Mexicana del Pacífico en 2007, al dejar una efectividad de 6.75 en 18.2 innings lanzados el invierno anterior; algo que pretende dejar atrás en lo que sería su tercer año en la capital sonorense.

“Me siento demasiado bien, físicamente al 100%, mentalmente me siento mejor que el año pasado, con ganas de venir a dar más que el 100%; el año pasado me quedé con la espinita de que no fue buena temporada para mí, entonces vengo con esa mentalidad de entregarme en todo.

“Tuve una serie de complicaciones de alergia, tenía que tomar unos medicamentos que me ponían un poco bajo de rendimiento, pero eso fue muy poco tiempo; lo que realmente siento que me afectó fue la parte mental”, declaró.

El rendimiento del zurdo cambió radicalmente durante el reciente verano, donde lanzó para los Generales de Durango y logró bajar su porcentaje de carreras limpias admitidas a 3.86 en 35 entradas trabajadas, además de dejar una marca de 2-0 en juegos ganados y perdidos.

“En verano me fue muy bien. Fui de los pocos pitchers en el equipo que, como relevo, tuve muy buen ‘average’ y mucha oportunidad. Este año ya no era situacional, era relevo normal, enfrentando a tres bateadores, y gracias a Dios me fue muy bien. Me ayudó mucho en la mental también, para agarrar un poco de confianza y llegar aquí con más ganas”, confesó.