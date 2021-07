Regresa Axel Villegas a una convocatoria de Cimarrones

Después de once meses fuera de competición por una lesión en su rodilla derecha, el hermosillense Axel Villegas regresó a una convocatoria de Cimarrones de Sonora y podría ver acción este martes cuando debuten en el torneo Apertura 2021 de la Liga Expansión MX.

El defensor se rompió el ligamento interior cruzado durante el partido de la jornada 7 del Guardianes 2020, ante Mineros de Zacatecas, y tras someterse a una cirugía, tuvo que dejar las canchas para iniciar un largo proceso de rehabilitación.

“Gracias a Dios fui convocado para el partido de mañana, va a ser mi primer partido, y le doy gracias a Dios por permitirme estar de nuevo en las canchas, y a todos los que estuvieron conmigo en las terapias; me siento contento y con mucha confianza”, declaró.

Durante la pretemporada que el equipo realizó en tierras sinaloenses, Villegas tuvo algunos minutos como lateral derecho frente a Xolos de Tijuana y Mazatlán FC, lo cual lo hace soñar con volverse a ganar un lugar en el once inicial del DT Gabriel Pereyra.

“Poco a poco he ido agarrando ritmo y gracias a Dios me ha ido bien, poco a poco le vamos a ir dando. Yo simplemente trabajo, mi personalidad es trabajar y trabajar, y si se dan las cosas con el profe, ahí voy a estar para cuando él me ocupe”, dijo.

Por último, afirmó estar muy al pendiente de lo que su ex compañero Johan Vásquez está realizando con la Selección Mexicana que actualmente participa en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que además de haber compartido vestidor en Cimarrones son amigos desde la infancia.

“La verdad lo admiro por lo que ha hecho, fue un gran amigo. De hecho desde chiquito siempre me la llevaba con él y jugábamos juntos. Estoy muy contento por lo que ha hecho, y gracias a Dios le va a seguir yendo bien, porque yo lo conozco y él no se conforma con cualquier cosa”, finalizó.